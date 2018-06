Descubrir la lluvia tras un ictus, la historia que ha emocionado a Twitter

Otra de las peculiaridades del clima sevillano es que llueve poco, muy poco, por lo que la madre de Rafa pasó los primeros meses de su recuperación sin ver ninguna tormenta. Por eso, nadie notó que la lluvia le resultara extraña, hasta que un día...

Mi madre responde que sí, pero que no sabe qué ocurre fuera, que si es que están limpiando y la logopeda le dice que no. "Entonces, ¿qué es lo que cae?", le preguntó mi madre.

La logopeda no entendía qué le quería decir Yolanda, porque no podía imaginar que lo que tanto llamaba la atención eran las gotas que caían sobre la ventana:

Y aquí es donde llega lo mejor. Porque a sus 45 años, la madre de Rafa descubrió la lluvia y se sintió como una niña pequeña, feliz y juguetona, ante un fenómeno que los adultos nos pasa desapercibido pero que, cómo su historia demuestra, tiene mucho de milagro:

Mi madre, con 45 años, estaba viendo llover por primera vez.

Y se lo estaba pasando en grande.

Y me parece algo tan precioso, que ella recuerda de forma tan bonita y que me emocionó tanto ayer cuando me lo contó, que no podía guardármelo para mí solo.