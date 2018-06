¿Eres capaz de superar este test de lógica?

La tarea de selección de Wason es uno de los acertijos más conocidos en el área de la psicología, enunciada por Peter Cathcart Wason, un psicólogo considerado como pionero en el estudio de la psicología del razonamiento y el estudio científico de la racionalidad humana. Se trata de un sencillo test que pone a prueba el razonamiento lógico. ¿Crees que lo superarás? Y la respuesta correcta es...

La carta 8 y la carta marrón. Se trata de comprobar que la afirmación 'si una carta muestra un número par por un lado, entonces la cara opuesta debe ser roja', por lo que en un primer momento se descarta girar la carta número 3 porque no es par. Tampoco es necesario darle la vuelta a la carta roja, porque si es impar no prueba que la afirmación sea verdad, ya que en ningún momento se dice que las cartas rojas no puedan ser pares e impares a la vez. Hay que darle la vuelta a la carta marrón, porque si por el otro lado tiene número par, el enunciado sería falso, ya que el número par siempre tiene que ser rojo. También hay que darle la vuelta a la carta número 8, para comprobar que es roja por detrás.

Si has fallado, no te preocupes, pues cuando Wason realizó el experimento por primera vez solo un 10% de los participantes dieron con la respuesta correcta. Esto se debe a la necesidad de responder rápido y bien, cuando en realidad necesitamos recurrir al razonamiento abstracto para resolver correctamente el problema, que requiere un mayor esfuerzo.