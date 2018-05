Marina de 'OT' comparte la historia de maltrato que sufrió su madre

"Siempre me ha chillado, agarrado para cogerme del cuello e impedir que respirara hasta quedar sin fuerzas", explica la madre de Marina en el texto. "Casi pierdo a mi bebé porque se me tira encima y bueno...mi hija lo ve y yo la calmo diciendo que papá tiene razón", prosigue.

En otra ocasión, la madre de la 'trunfita' cuenta que mientras esperaba a que la atendieran en una farmacia, recibió un mensaje de una de sus hijas: "Mamá, por favor, no vuelvas a casa porque como vuelvas papá te mata".

Al final del texto, reconoce que, con todas "sus fuerzas" pide el divorcio. Sin embargo, las agresiones no terminan ahí, ya que su exmarido comienza a hacer de su vida "un infierno" y el acoso y las amenazas se convierten en algo habitual.

"Yo ya no soy débil", concluye el escrito, que ya ha sido compartido más de 3.700 veces y cuenta con más de 8.000 'me gusta'. La desgarradora historia de Marina ha generado también una oleada de mensajes de apoyo y gestos de cariño de sus seguidores, que alaban la valentía de ambas.

Yo no sigo a esta chica como artista, pero por este tipo de cosas tiene todo mi respeto y mi apoyo, esto es algo mas alla de que sea o no un artista que me guste.