La última transformación de Charlize Theron para el rodaje de 'Tully'

Si ya a los 28 años ganó un Ócar por su papel de prostituta y asesina en Monster, era de esperar que Charlize Theron se transformara con el paso del tiempo en una actriz aún más madura y versátil, como la que soporta todo el peso de 'Tully', la última cinta del director canadiense Jason Reitman ('Up in The Air' y 'Juno'). Un papel vulnerable e intimista que sacude los clichés que se le hubieran podido atribuir tras su actuación en películas de acción como 'Mad Max: Furia en la carretera' o 'Atómica'

La esperada cinta en la que el director de 'Up In The Air' vuelve a hacer equipo con la guionista de 'Juno', Diablo Cody, se presentó el jueves en la 17 edición del Festival de Cine de Tribeca, después de que una primera versión pasase en enero por las pantallas de Sundance. Con ese 'feedback' el director canadiense volvió a la mesa de edición para dar más aire a las escenas finales, consciente de que el espectador necesitaría respirar para digerir el giro del guión que obliga a repensar toda la historia. "Siempre me han gustado las películas capaces de sorprenderme", confesó Reitman. "Hice todo 'Up in The Air' con una sola escena en mente".