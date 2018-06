Lo nuevo de Jason Reitman y el humor de dos 'señoritos andaluces' en los estrenos de cine

Jason Reitman regresa con 'Tully', una comedia sobre la maternidad protagonizada por Charlize Theron. Además, dos andaluces muy desorientados harán de las suyas en 'El mundo es suyo' en una semana en la que se estrena la primera comedia romántica protagonizada por un adolescente homosexual en 'Con amor, Simón'. Ya se puede disfrutar de la primera cartelera estival en los cines de toda la Comunidad. Una comedia que reflexiona sobre la maternidad

Charlize Theron interpreta a una sacrificada madre que tiene que hacerse cargo de sus tres hijos en 'Tully', una película que oscila entre el drama y la comedia. La cinta es una reflexión sobre temas como la maternidad, la depresión posparto, la crisis matrimonial y los desafíos de la vida adulta.

Dirigida por Jason Reitman, director de títulos como 'Juno', 'Up In The Air' o 'Young Adult', esta es la segunda colaboración del director con la actriz que comparte escena con Mackenzie Davis. Esta tierna historia sobre la maternidad está disponible en Aragonia y Palafox.

El regreso de los 'compadres' andaluces