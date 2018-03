La nueva cara de Amaia Montero revoluciona las redes sociales

Las alarmas se dispararon en la entrega de premios de una importante cadena de radio musical, donde los asistentes pudieron comprobar que la ex vocalista de La oreja de Van Gogh mostraba una cara mucho más hinchada que de costumbre. Unos pómulos muy marcados y unos ojos excesivamente rasgados, tal vez producto del maquillaje, que han suscitado cientos de comentarios en las redes sociales.

Expertos en belleza insisten en que lo suyo son retoques estéticos aunque discrepan de si es un tratamiento con ácido hialurónico o, por el contrario, es un lipofilling en cejas y pómulos que ha provocado la hinchazón.

"Que te ha pasado en la cara hija mía, con lo bonita que eras.... No soy quien para opinar, pero es que... Buffff que mal reina!" o "Con lo bonita que has sido siempre y las averías que te estás dejando hacer....Para ya, de verdad, después ya no tendrá arreglo", son algunos de los comentarios que sus seguidores reflejaron en las redes al ver la imagen que suscitó tanta polémica.

Al respecto de estas impresiones, Amaia Montero no ha salido a desmentir o confirmar ninguna teoría sobre su nuevo rostro. Y remite a la letra de su nuevo single a la hora de dar explicaciones. Una canción que, entre otras muchas cosas, habla de todos aquellos que la critican cuando ni siquiera la conocen y reivindica a los suyos y su verdad. “Otros juran que bebo y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros”.