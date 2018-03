Cejas de cola de pez, ¿te gusta la última tendencia 'beauty' que arrasa en la red?

Que Instagram es una fuente inagotable de noticias y una plataforma donde se muestran las últimas tendencias es algo de lo que no duda nadie. Y esa es una de las razones por las cuales la estilista e 'influencer' Stefan, conocida como Skyzweditz, decidió aprovechar esta plataforma para mostrar su última tendencia: diseñar las cejas para que parezcan una cola de pez, la última moda en las redes sociales.

Esta nueva revolución estética consiste en dividir la ceja en dos porciones y, con la ayuda de un buen maquillaje, alargar la primera en dirección a la coronilla, como si se trata de un cuerno.

La moda, que surgió por casualidad, como reconoce la propia estilista e instagramer, ya ha conquistado a cientos de internautas y también a muchas revistas de moda. "Todo comenzó una mañana en el tren, cuando me fijé en una joven que tenía una peculiar hendidura en la ceja, que se cortaba al principio y luego subía. Personalmente, pensé que era malvado, pero me inspiró enormemente. Después, la tendencia ha sido recogida por numerosos medios, como Metro, The Sun, Yahoo, Marie Claire, Cosmopolitan, Elle, Life & Style Magazine, Allure, Glamour Magazine y muchas más", reconoce la joven orgullosa.