Productos para mujeres: la nueva polémica de Pepsi

Y no es para menos. La CEO de PepsiCo, Indra Nooyi, aseguró a Dubner: "Cuando los jóvenes comen patatas chip se chupan los dedos con gran alegría, y cuando llegan el fondo de la bolsa vierten las migas en su boca porque no quieren perder ese sabor. A las mujeres les encantaría hacer lo mismo, pero no lo hacen”. Según ella, esto es porque no les gusta ser ruidosas al masticar ni verter las migas en la boca.

Por ello, el objetivo es que estos nuevos productos quepan en el bolso, no manchen los dedos, sean menos crujientes y tengan más sabor.