Crecen los casos de menores con adicciones por uso del móvil

Expertos en la atención de adolescentes han detectado un aumento de casos que denominan "adicciones sin sustancia", es decir, las causadas por el uso excesivo del móvil, con el que entran peligrosamente en mundos como el del juego y las apuestas, según ha explicado el psiquiatra José Luis Rabadán.

No se ha tomado conciencia todavía de que pueden llegar a convertirse en casos más graves de adicción, pero ya llegan a los centros de ayuda menores con estos problemas, advierte el experto, quien plantea abordar ya y sin dramatizar estas situaciones desde la prevención.

"No me atrevo a cuantificar todavía los casos, pero está claro que se han multiplicado por cuatro o por cinco en el último año los menores atendidos por adicción al móvil, pero no significa que haya más que antes, porque no había esa conciencia, como ocurrió con el alcohol hace unos años cuando poca gente pedía tratamiento porque no lo percibía como un problema", asegura el médico.