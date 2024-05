Entidades de salud mental de Aragón reclaman más recursos para mantener y mejorar sus servicios

El Fórum de entidades de salud mental, plataforma que agrupa a 16 entidades implantadas en varios municipios de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel de carácter privado y sin ánimo de lucro, se han reunido durante la mañana de este miércoles en Calatayud para desarrollar un encuentro de trabajo en común. En la cita, se han puesto de manifiesto las principales demandas y problemas a los que se enfrentan, entre los que se encuentran la necesidad de mayores aportaciones económicas para mantener sus servicios y la falta de personal especializado para trabajar y sostener sus programas en el medio rural.

"El principal hándicap está en el dinero. En función de lo que necesitas, tienes que dotar de recursos. Si queremos un plan de salud mental para proteger a la sociedad, descubierto que la enfermedad mental como algo a integrar, no nos sirven discursos de cara a la galería", reivindicaba Alfonso Cerdán Ibáñez, presidente de la agrupación y director gerente del Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen de las Hermanas Hospitalarias de Zaragoza. En este sentido, Cerdán apunta que no se han actualizado las tarifas incluidas en los acuerdos con el Gobierno de Aragón desde 2018.

A su juicio la petición es clara: "Necesitamos dotar de recursos y creemos que ahora son insuficientes", insistía antes del inicio del acto. Con esa mayor disponibilidad económica, el máximo responsable de la plataforma explicaba que se respalda un proceso de "auditar" sus capacidades para "equipararse con los mejores" con arreglo a "estándares reconocidos internacionalmente en salud e inserción. "Todas las entidades, las 16, vamos a estandarizar los procesos de atención a personas con enfermedad mental grave, desde el principio", remarcaba.

"Necesitamos que se tome en serio la salud mental y no nos sirven declaraciones de cara a la galería. El dinero es para poder dotar de más profesionales; para conseguir equidad y llegar al mayor número de personas; de ser eficientes en los procesos y no matar moscas a cañonazos y para obtener resultados", puntualizaba. En este punto insistía en que sus propósito no es recibir "subvenciones" y ponía como aval "las más de 2.000 personas atendidas", mediante soportes sociales, sanitarios y de integración, incluido personal médico, trabajadores sociales y talleres.

Para Javier Guerreiro, coordinador de Fórum, la jornada es un "lugar de encuentro y compartir experiencias entre todos los integrantes", también de las problemáticas asociadas a los entornos rurales. "Se necesita mucho apoyo y la principal problemática es la enorme falta de profesionales, especialmente de personal sanitario", reconocía. Así, asumía que la actividad fuera de las zonas urbanas "obliga a un mayor esfuerzo, para, por ejemplo, mover personal para llegar al usuario que lo necesita".

De la misma forma, Noelia Calderera, directora del Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicosocial (CRAP) de la Fundación Rey Ardid en Calatayud y que presta servicio en la comarca bilbilitana y otras limítrofes, recordaba que la dispersión es un problema añadido. "Las personas necesitan que los profesionales intervengan en su entorno, porque se ha demostrado que son más eficaces, y hay dificultades de transporte y falta de medios económicos", sostenía. También coincidía en señalar que la dotación "económicamente y profesionalmente" es el principal hándicap.