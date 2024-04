Por qué no es aconsejable calentar la leche en el microondas

La lavadora y el frigorífico son los electrodomésticos más populares en los hogares de España, seguido del microondas, el horno y la máquina de café. Así lo asegura la Statista Global Consumer Survey, que asegura que el 94% de las viviendas de España cuenta con lavadora. El segundo electrodoméstico más común es el frigorífico, que está presente en el 93% de hogares del país, seguido del microondas, con el 92%. Y es que, sin tostadora mucha gente sabe vivir, pero sin microondas, no.

La mayoría de personas se calienta la leche todas las mañanas en el microondas. La facilidad y rapidez con que este electrodoméstico puede calentar los alimentos lo convierte en un complemento perfecto para nuestro ritmo ajetreado de vida. Así que, poca gente elige calentar la leche en el fuego, pudiendo calentar un solo vaso, de forma rápida, en el microondas.

No obstante, es importante recordar que, a pesar de su utilidad, no todos los alimentos reaccionan de la misma manera al efecto del microondas. Un buen ejemplo de esto, aunque no mucha gente lo sepa, es la leche.

Por qué no calentar la leche en el microondas

No mucha gente sabe que al calentar la leche en el microondas, esta puede perder una gran cantidad de nutrientes y de propiedades. Por ejemplo, uno de los principales motivos para no calentar la leche en este electrodoméstico es la pérdida de la Vitamina B12, un nutriente esencial para el cuerpo humano. Está presente en alimentos de origen animal como el pescado, la carne, las aves de corral, los huevos y -como decíamos- también en los lácteos.

Además, si calentamos la leche en recipientes que no sean los más apropiados, el contacto del mismo con el líquido de la leche puede terminar generando bacterias y contaminando todo el entorno.

Alternativas al microondas

Existen alternativas para calentar la leche todas las mañanas. Como, por ejemplo, calentar la leche en una olla a fuego lento, asegurándonos de no llevarla a ebullición para preservar así sus propiedades nutricionales. También podemos optar por calentar el café y luego añadir la leche a temperatura ambiente, lo que puede ser suficiente para obtener un café con leche caliente sin dañar los nutrientes de la leche.