Síntomas de Pirola, la variante actual de covid, y cuánto duran ahora

El ministerio de Sanidad de España, a través de su Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ofrece cada dos semanas una actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en el país. Esta frecuencia se estableció el pasado 20 de febrero, desde la semana vigente hasta julio de 2023. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó el pasado 5 de mayo la emergencia internacional por la pandemia de la covid-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

No obstante, en las últimos meses hubo un claro repunte de casos que está en fase de estabilización. El Instituto de Salud Carlos III en su último informe sobre 'Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) y en Hospitales (IRAG): Gripe, covid-19 y VRS' destaca una incidencia de gripe, covid-19 y VRS en Atención Primaria y en hospitales en fase estable con fluctuaciones. En concreto, la incidencia de covid-19 en Atención Primaria presenta fluctuaciones con tendencia a la baja y las mayores tasas se observan en el grupo de 45-64 años. Las variantes de SARS-CoV-2 identificadas en mayor proporción en los casos de IRAs en atención primaria han sido BA.2.86, llamada Pirola (48,10%), seguida de XBB.1.5-like +L455F+F456L (24,43 %) y XBB.1.5-like +F456L (18,21%). La variante predominante en las últimas semanas ha sido BA.2.86 con un 100%, correspondiente a la circulación de linajes JN.1.

La tasa de hospitalización por covid se mantiene en 0,4 casos/100.000 h al igual que en la semana previa y se observa una tendencia decreciente. La hospitalización por covid disminuye en todos los grupos de edad, excepto en los menores de un año (2,9 vs 0 casos/100000 h), en el grupo 45-64 años (0,4 vs 0,2 casos/100000 h) y en el grupo de 65-79 años (1,3 vs 0,9 casos/100000 h). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por covid presentan un 30,0% de neumonía, un 4,7% de admisión en UCI y un 8,3% de letalidad, en un rango similar al de temporadas previas. La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en los casos de IRAG en hospitales es BA.2.86 (43,64%) seguida de la XBB.1.5-like +L456F+F456L (22,42%) y XBB.1.5-like + F456L y (21,21 %). La variante predominante durante las últimas semanas ha sido BA.2.86 (100%) correspondiente a la circulación de linajes BA.2.86 y JN.1.

La OMS detectó la BA.2.86 el 18 de agosto de 2023 e incluye tantas mutaciones que se la clasificó en la categoría de linajes "bajo vigilancia".

Los síntomas actuales de covid y su duración

Los síntomas más frecuentes de las personas infectadas con estos linajes son los siguientes:

Tos

Fatiga

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Fiebre

Congestión

Secreción nasal

Estornudos

Voz ronca

Dolores musculares

Ahogo

Pérdida de olfato y de apetito

Taquicardia

Diarrea

Actualmente hay una gran incidencia de esta sintomatología, que la covid comparte en gran medida con gripe y catarros.

El doctor Luis Miguel García, vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, aclara que ahora apenas se hacen PCR ni test de antígenos en los centros sanitarios, por lo que son los pacientes quienes se los hacen en sus hogares. "Actualmente conviven los catarros y la covid, y se usa el mismo tratamiento que el aplicado hasta ahora".

Los mencionados síntomas se sufren durante 4 ó 5 días en la subida de la infección, y otros 4 más en los días de bajada, aunque hay uno que se resiste a salir del cuerpo invadido: "la tos llega a quedarse 2 ó 3 semanas como síntoma de la infección", puntualiza el médico.

Más datos sobre la variante BA.2.86 de covid

La población inmunizada se mantiene resistente en un alto tanto por ciento a la infección, y por lo tanto no se teme por su incidencia en los sistemas públicos de salud. La BA.2.86 fue clasificada como variante bajo monitorización (VUM, por sus siglas en inglés) el pasado 17 de agosto, debido sobre todo a sus numerosas mutaciones: hasta 3.267 catalogadas el pasado 20 de noviembre.