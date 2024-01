Encuesta sobre vacunación: a favor por prevención y responsabilidad, en contra por desconfianza

Buena parte de los lectores de HERALDO que han respondido a la encuesta sobre vacunación alegan como el principal motivo que les impulsa a vacunarse la "prevención", y por "responsabilidad", para "proteger a los más vulnerables". Entre quienes no se quieren vacunar, destacan quienes consideran que no les hace falta porque son jóvenes y gozan de buena salud, mientras que otros no lo hacen por desconfianza.

El Gobierno de Aragón abrió el pasado lunes la posibilidad de vacunarse frente a la gripe a toda la población aragonesa con el objetivo de frenar su alta incidencia y lograr invertir la tendencia.

La mayoría de quienes han respondido a la consulta (el 62%) no se había vacunado para esta temporada, mientras que quienes lo habían hecho se han vacunado tanto contra la gripe como contra el covid.

Las respuestas más comunes de los motivos por los que se han vacunado o tienen pensado hacerlo son los siguientes, por este orden: por prevención; por ser persona de riesgo, por edad o por ser sanitario; por seguridad; "por mi bien y el de todos y responsabilidad"; por salud; por sentido común; para proteger a lo más vulnerables o porque conviven con ellos; porque siguen creyendo en la ciencia y en las vacunas, por convicción o por prescripción médica.

Quienes no prevén vacunarse ni hacerlo, alegan los siguientes motivos, por orden de prioridad: porque "no confío, es una estafa, no es segura"; por poca utilidad; por cansancio o simplemente no quiere; por considerarse joven para vacunarse de la gripe y no ser grupo de riesgo; porque ya ha enfermado, por problemas técnicos, por alergia, por considerar que tiene más contraindicaciones que beneficios.

Entre las respuestas abiertas, destacan por su interés las siguientes de quienes se vacunan: "Me vacuno para evitar lo que al final ha ocurrido por el nulo sentido común de la gente"; "Me vacuno solo de la gripe porque está más experimentada y tiene menos efectos secundarios"; "Me vacuno para reducir los efectos de la enfermedad", "Vacunarse denota inteligencia para protegerse de unas infecciones de las que guardas la inmunidad de un año para otro". "Porque negar la evidencia científica de la vacunación, después de tantos años de comprobada eficacia, es de estúpidos. Salvo que este año le den el Nobel a los negacionistas y terraplanistas, que me haría dudar de la educación que he recibido"; "Porque las vacunas son eficaces, previenen enfermedad grave y salvan vidas. No soy de riesgo y la tendrían que haber ofrecido a la población general muchísimo antes".

Entre las respuestas abiertas de quienes no van a vacunarse, destacan las siguientes: "No me vacuno porque no lo considero necesario. Ya he pasado el covid de forma leve y sin vacunarme y nunca he tenido problemas con la gripe, sin vacunarme"; "Intenté vacunarme y todavía no estaba habilitado"; "Hay más enfermos, no sirve para nada", "solo de la gripe porque está más experimentada y tiene menos efectos secundarios".

Para pedir cita previa para la vacunación hay que hacerlo a través de la web de Salud Informa, también se puede utilizar la ‘app’ móvil saludinforma.es y mediante cita telefónica a través de los números 976 306 841 (Zaragoza), 974 215 746 (Huesca) y 978 623 345 (Teruel).