Aumentan las consultas de salud mental en enero: ¿por qué nos cuesta empezar el año?

Que el Blue Monday, el día más triste del año, se celebre siempre en enero -este año será el próximo lunes 15- no es casualidad. El nuevo año, lejos de representar un nuevo comienzo, es para muchos motivo de tristeza y melancolía y eso tiene su reflejo en las consultas de los psicólogos que cada 1 de enero ven aumentar la demanda de terapias respecto al mes anterior.

Una de las causas de este interés está en las recién acabadas fiestas navideñas. “En Navidad se reactivan los sentimientos de soledad porque hay mucha gente que pasa estas fechas sin compañía”, dice la psicóloga clínica aragonesa Cristina Equiza. “Hay mucha gente mayor o que está enferma y que pasa la Nochevieja sola por primera vez. Cenan solos todos los días del año pero como en estas fechas siempre se juntaban con la familia y se le da un significado tan especial, afecta más”, explica.

“En Navidad somos más vulnerables a las tradiciones y la gran epidemia del siglo XXI es la soledad”, afirma Equiza. “Este sentimiento conlleva ansiedad, depresión e ideas suicidas porque la gente no sabe gestionarla”, asegura. “No somos realistas y pensamos que en Navidad va a haber magia, vamos a estar rodeados de nuestros seres queridos y todo va a ser perfecto. No siempre es así y en esta época en la que se reúne tanta gente también se riñe mucho”, añade la psicóloga. Esto genera decepción, frustración y tristeza.

La terapia como propósito de año nuevo

Lo que está claro es que “en enero hay mucha gente que comienza una terapia por primera vez”, asegura esta psicóloga. Una de las razones para ello es que “iniciar una terapia es uno de los propósitos de cara al nuevo año para mejorar algo a nivel personal, por la necesidad que tienen cada vez más personas de mirarse por dentro”, continúa Equiza.

Otra de las razones de este aumento en las consultas de psicología cada 1 de enero es que “la Navidad representa un paréntesis en las vidas de muchas personas y hay un parón en la demanda de terapias durante el mes de diciembre, que además es un mes muy malo, por todo lo que hemos comentado, por lo que en enero retoman las consultas con sus psicólogos con más fuerza”, asevera.

No solo en enero, “tenemos comprobado que los meses de invierno son los más fuertes del año en cuanto a trabajo”, apunta Equiza. “Los cambios climáticos también contribuyen a ese malestar. Son meses en los que hace frío, hay menos horas de luz y la gente sale menos. Eso se traduce en más tiempo en casa y afloran sentimientos, pensamientos y sensaciones que en otros momentos del año se llevan de otra manera”, puntualiza la psicóloga.

10 pacientes al día

A este aumento del volumen de trabajo es algo a lo que los psicólogos aragoneses se han tenido que adaptar desde hace ya un tiempo y que no se limita solo al mes de enero. Algunos especialistas del Colegio Profesional de Psicología de Aragón como Antonio Rodellar, calculan que las demandas de terapia han crecido un 50% en el ultimo año. “Yo no he parado desde la pandemia”, asegura Equiza. “En estos momentos tengo un 33% de pacientes más que hace dos años”, insiste. “Atiendo a unos 10 pacientes cada día. Esto son 10 horas de consultas cada día cuando antes tenía entre 6 y 8”, constata la psicóloga.

Y es que el comienzo de año parece no ser el culpable de todos los males. “La situación política y económica que atravesamos a nivel mundial y también nacional afecta al estado de ánimo más de lo que creemos”, informa Equiza. “La gente también tiene miedo por las guerras de Ucrania, Israel y Palestina. Hay un temor implícito a una tercera guerra mundial que genera mucha incertidumbre y ansiedad en parte de la población”, continua.

Consejos para empezar el año con buen pie

“Hay que vivir con una continuidad y el cambio de año no puede implicar una ruptura en nuestra vida ni unos cambios que la modifiquen completamente”, apunta Equiza. “Tenemos que ser realistas y conscientes de que la mochila con la que empezamos el año es la misma que con la que lo acabamos, aunque nos hayamos comido las uvas”, apunta. Por ese motivo, “tenemos que organizar nuestra vida y poner de nuestra parte ya que las cosas no cambian porque sí. Los Reyes Magos no le van a traer a nadie la fuerza de voluntad”, ironiza la psicóloga.

Y un punto importante para saber lo que podemos o no cambiar es “ser realistas. Es el mejor regalo que podemos hacernos”, indica. “Tener propósitos de año nuevo es algo habitual pero para cambiar algo de nuestra vida no tiene por que ser enero, podemos hacerlo durante todo el año. Lo importante es que sea algo que podamos cumplir”, señala Equiza. “Tenemos que ser conscientes de lo que somos para ver dónde podemos llegar y poner límites. Si nos proponemos cambiar 16 cosas no haremos ninguna y eso implica una mayor frustración y sensación de vacío”, advierte.

También “hay que aprender a valorar lo que tenemos porque siempre es más de lo que necesitamos. Tenemos que 'descomplicarnos' la vida. Dejar de hacer cosas, quitar propósitos, quitar la lista de cosas pendientes. No es obligatorio hacer todo lo que nos exigimos”, expone la psicóloga.

“La gente tiene que ser consciente de que solo vivimos una vez y tenemos que aprovechar esa vida y vivirla al máximo. Esto es lo verdaderamente importante: vivir la vida con los que tenemos al lado, disfrutar de las pequeñas cosas de cada día y ponerlo en valor. Aprender a valorar lo que tenemos ahora y dejar de pensar en lo que tienen que venir en el futuro porque no podemos estar pensando siempre en lo que vendrá y dejar de vivir el presente”, concluye.