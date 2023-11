Las embarazadas transfieren los anticuerpos de la covid-19 a sus bebés en un 86% de los casos, según un estudio

Un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que forma parte del proyecto multiinstitucional Gesno-Covid -liderado por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón- ha demostrado la transferencia transplacentaria de anticuerpos en el 86, 3 por ciento de recién nacidos de madres que habían pasado covid-19 durante el embarazo.

El estudio, publicado en 'BMC Pregnancy and Childbirth', se realizó con 51 parejas de madre-hijo, incluyendo los nacimientos desde abril de 2020 hasta marzo de 2021. Para ese entonces, ninguna madre había sido vacunada contra el SARS-COV-2, de modo que los anticuerpos eran producto de contraer la enfermedad durante el embarazo. A su vez, ningún niño ha sido diagnosticado de covid durante el transcurso del estudio, asegurando que los anticuerpos provenían de la placenta materna.

El estudio demuestra el impacto que la producción materna de anticuerpos frente a la covid tiene para proteger al recién nacido mediante el paso de estos. "Si la mujer tiene anticuerpos de forma más segura mediante la vacunación, estos serán transferidos al recién nacido y este estará por tanto protegido frente a la infección", destaca María Luisa Navarro, investigadora del Departamento de Salud Pública y Materno-Infantil de la UCM.

Trabajos posteriores realizados sobre la protección del lactante vacunando de Covid a la embarazada y la seguridad de esta estrategia han hecho que hoy en día se considere a la gestante prioritaria de recibir la vacuna, obteniendo una doble protección, la suya y la del recién nacido.

En el estudio, se observa que la cantidad de anticuerpos que presentaban los bebés al momento del parto estaba relacionada con la cantidad de anticuerpos que presentaba la madre. Conforme pasa el tiempo, estos disminuyen y, a los dos meses del parto, el 66,7 por ciento de los lactantes contaba con serología positiva, mientras que a los seis solo el 13,7 por ciento.

Por otro lado, este efecto protector no se ha observado en recién nacidos de madres con infección aguda en el momento del parto. Estos niños no presentaron anticuerpos, ya que ellos no se habían desarrollado aún en sus madres.

"Dada la gravedad de la covid en la embarazada, es necesario que la mujer gestante se vacune frente a SARS-CoV-2, al igual que se vacuna de otras enfermedades como son la gripe y la tosferina. En el caso de la infección por SARS-CoV-2, la inmunización materna protegerá a su vez a su recién nacido durante los primeros meses de vida", concluye Navarro.