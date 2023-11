Los afectados de covid persistente celebran el compromiso de Sanidad para crear en Aragón una unidad de atención multidisciplinar

La Asociación Long Covid Aragón, que aglutina a más de 600 miembros afectados por esta patología en la Comunidad de los más de 1.600 reconocidos por Sanidad, celebra el compromiso del Gobierno de Aragón para implantar una unidad multidisciplinar de atención al paciente que sufre esta enfermedad.

Dos integrantes de la junta directiva (Ascensión Ezquerro y Nerea Montes) se han reunido con el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y los diputados populares, Ana Marín y Jesús Fuertes, en la que se obtuvo el "compromiso firme" del Departamento.

"Después de más de tres años de espera y de muchas reuniones con distintas instituciones médicas, científicas, con la Administración y los grupos parlamentarios" para lograr implementar en Aragón una unidad multidisciplinar de atención al paciente con covid persistente, recuerdan desde la asociación, esta demanda está más cerca de materializarse. La unidad multidisciplinar proporcionará una atención sanitaria adecuada a todos los afectados.

Este colectivo recuerda: "Tuvieron que aprobarse varias Proposiciones No de Ley en las Cortes de Aragón en la anterior legislatura, a propuesta de partidos de distintos cortes políticos y de la propia asociación a través de una PNL ciudadana -que hasta ahora no se habían materializado- y pasar más de tres años para que los afectados por esta enfermedad hayan recibido la tan ansiada noticia". El compromiso ha sido recibido con "mucha emoción".

"Quedan por definir algunos detalles, así como la fecha exacta de su apertura, aunque se baraja principios de 2024 como un horizonte más que probable", indican: "Queremos trasladar al Gobierno de Aragón nuestro más sincero agradecimiento, en nombre de todos los pacientes aragoneses y de la propia asociación, por este acuerdo tan esperado. Se trata de un gran paso a favor de una asistencia sanitaria orientada a los pacientes afectados de covid persistente y de una mejor comprensión de nuestra enfermedad. No queremos olvidarnos de los grupos parlamentarios que nos recibieron y apoyaron a lo largo de estos años para que no cayéramos en el olvido e hicieron fuerza para que pudiera anunciarse esta noticia tan relevante para nuestro futuro como pacientes hoy".

"Es una enfermedad nueva sin tratamiento por lo que somos pacientes incómodos y complejos en las consultas", indicaron desde este colectivo. Cuando se ponga en marcha la esperada consulta multidisciplinar, añaden: "Se acabaron los cuellos de botella en Atención Primaria con derivaciones a especialidades hospitalarios que no llegan nunca". "Necesitamos una atención multidisciplinar, y la visita no se hace en 5 minutos. Requiere que se involucren médicos de distintas especialidades porque un mismo paciente puede tener problemas cardiológicos, respiratorios, neurológicos, digestivos... Al estar concentradas las consultas en un mismo lugar se genera una comprensión y un conocimiento más rápido de la enfermedad. El paciente se siente escuchado, cosa que actualmente ocurre poco". De hecho, concluyen, "donde se han abierto estas unidades ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. No hay cura aún, pero están mejor atendidos".