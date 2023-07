Afectada por covid persistente: "Llegaba con medicación para intentar aguantar el turno y salía exhausta"

Ángela (nombre ficticio), auxiliar de enfermería (TCAE) en un hospital público, se contagió de covid en diciembre de 2020. Tardó en recuperarse. A los tres meses empezó a sufrir dolor articular, muscular, brotes de poliartritis y secuelas cognitivas y falta de concentración, síntomas que a día de hoy se han reducido. Lo que mantiene, sin embargo, es un malestar del sistema músculo esquelético.

"Al principio te miran como un bicho raro, prácticamente no te creen. He tenido días que me costaba levantarme por la mañana, con unos dolores insoportables, tomando corticoides, analgésicos, con visitas a Urgencias...", resume. En enero de 2022 se reinfectó. "El año pasado fue muy difícil para mí", indica. En octubre acudió a la valoración del INSS, con la cadera y una mano inflamada: "No se tuvo en cuenta, me mandaron a trabajar". "Como cambiaba de servicio –cuenta– volví ilusionada, porque el hecho de ir a trabajar era como volver a la normalidad". Ante un caso de enfermedad grave, en el hospital se ofrece una incorporación progresiva, con una reducción del 30% de jornada durante tres meses. "Pero fue por artritis, no por covid persistente". "Tenía que tomar medicación para intentar aguantar el turno y salía como una anciana, exhausta. Muchas veces, cuando me tocaba de noche, salía llorando de casa", relata.

El INSS, dice, da el alta después del año, y los 6 meses siguientes no se puede coger la baja por el mismo motivo o uno derivado del inicial: "No es justo cuando una persona no está curada, como ocurre con la covid persistente". A ella incluso se le denegó una baja. "Sabía que tenía que hacer un parón, no tenía calidad de vida". Ahora mantiene la incapacidad temporal desde abril: "A raíz de la covid me han diagnosticado artritis y sigo con tratamiento. La covid persistente da mucha enfermedad autoinmune". "Si trabajara en una empresa privada, estaría en la calle. Nos tienen desamparados", cuenta: "Nos quieren hacer creer que la pandemia ha terminado, pero nosotros seguimos aquí, y cada vez somos más". Agradece el apoyo de la asociación Long Covid de Aragón: "Ha sido mi válvula de escape".