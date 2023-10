Investigadores aragoneses participan en un proyecto internacional sobre hipertensión y demencia en mayores

Un grupo de investigadores y pacientes aragoneses participan en un proyecto internacional que ha demostrado la elevada vinculación de la hipertensión no tratada, factor de riesgo más frecuente para desarrollar la demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, con un mayor riesgo de demencia en mayores de 60 años.

Antonio Lobo, Concepción de la Cámara y Elena Lobo-Escolar son los investigadores aragoneses que han formado parte de este estudio, que ha sido coordinado por el profesor de la University of New South Wales, Matthew J. Lennon, de Sydney, Australia.

Los investigadores españoles pertenecen a los Departamentos de Psiquiatría y de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Zaragoza, al Hospital Clínico Universitario 'Lozano Blesa', al Instituto de Investigación Sanitaria Aragón y al CIBERSAM del Instituto de Salud Carlos III.

Mientras que existe abundante documentación sobre la vinculación entre hipertensión y demencia en personas adultas; se produce controversia con respecto a que este riesgo también se de en personas de edad avanzada, según han indicado desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

En esta línea, un estudio internacional, que incluye los datos del Proyecto Zarademp, realizado en Zaragoza, y que ha sido publicado este mes de septiembre en la revista JAMA Network Open, de la American Medical Association, ha intentado aclarar esta controversia.

Así, ha sido posible documentar que los hipertensos no tratados tenían un 42 por ciento de incremento de riesgo de desarrollar una demencia, comparados con los individuos sanos; y un 26 por ciento de incremento comparados con los tratados con medicamentos anti-hipertensión. Además, los hipertensos tratados comparados con los individuos sanos no tenían mayor riesgo de desarrollar demencia.

Por otra parte, se ha confirmado que no había interacción con la edad de los sujetos, el sexo o el grupo racial. Para eso, se han analizado los datos de 17 trabajos en 15 países diferentes, en cinco continentes, que habían realizado estudios "longitudinales", de seguimiento de cohortes de muestras representativas de la población general, como en el caso de Zaragoza. En total, se han incluido en el estudio 34.519 individuos mayores de 60 años, con una edad media de 72,5 años cuando comenzaron a formar parte del estudio.

Datos recabados

En todos los participantes, se recogieron datos de sus antecedentes médicos y de salud mental y se les hicieron extensos exámenes que incluían la toma de tensión arterial y la valoración de su función cognitiva. Asimismo, se hizo un seguimiento "longitudinal" con una duración media de 4,3 años, con exámenes seriados en "oleadas" consecutivas.

El meta-análisis de datos ha incorporado los más modernos métodos estadísticos, incluyendo "análisis de sensibilidad" y varios modelos de ajuste de variables "de confusión".

La conclusión es que este estudio, en combinación con los resultados de algunos análisis previos, proporciona los datos más sólidos hasta la fecha en esta materia, apoyando la utilización en personas hipertensas de medicamentos anti-hipertensión en edades avanzadas a partir de los 60 años.

El estudio es particularmente relevante dada la alta frecuencia en la población general tanto de la hipertensión, como de la demencia y puede inscribirse en los esfuerzos actuales para prevenir la enfermedad de Alzheimer. El título del artículo es 'Use of Antihypertensives, Blood Pressure, and Estimated Risk of Dementia in Late Life', y está disponible en 'https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2809194'.

