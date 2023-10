Sanidad aprueba un nuevo tratamiento para un grupo de pacientes con alopecia areata grave

El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde al uso del fármaco baricitinib para la alopecia areata grave, que será financiado para adultos que hayan perdido pelo en la mitad o más de su cuero cabelludo durante más de 6 meses y que no hayan respondido a un tratamiento con corticoides anteriormente.

El medicamento ha logrado que casi cuatro de cada diez pacientes logren recuperar al menos el 80 % del pelo del cuero cabelludo, según han explicado sus responsables este miércoles en un encuentro con medios informativos en Madrid.

Baricitinib, que el año pasado fue autorizado en Europa para su uso contra la alopecia areata grave -un trastorno autoinmune que afecta principalmente a jóvenes de entre 20 y 40 años-, está disponible desde esta semana en el Sistema Nacional de Salud como segunda línea de tratamiento para un grupo de pacientes.

Se podrán beneficiar los adultos con una pérdida de pelo de una extensión mayor o igual al 50 % del cuero cabelludo, con un episodio actual de más de 6 meses, y que no hayan respondido al uso de corticoesteroides orales sistémicos en monoterapia o en combinación con inmunosupresores, o bien aquellos que tengan contraindicados los corticoides.

No se financiará, por contra, para pacientes con alopecia difusa ni los que tengan un episodio actual de más de 8 años, a menos que se hayan observado episodios de recrecimiento en las zonas afectadas del cuero cabelludo en los últimos 8 años.

En España, el perfil más común de afectados por esta enfermedad, cuya prevalencia es del 2 %, es el de mujeres de entre 18 y 30 años con estrés o ansiedad, además de pacientes pediátricos, personas con comorbilidades asociadas u hombres jóvenes.

Según los responsables del fármaco, fabricado por Lilly, es el primer tratamiento validado en España, ya que los sistemas tradicionales contra la alopecia areata, la segunda forma de alopecia más frecuente y que conlleva la pérdida de pelo de forma impredecible en la cabeza, rostro y cuerpo, han sido catalogados con un perfil de seguridad “pobre”, especialmente en su uso en el largo plazo, poca tolerabilidad y poca evidencia de uso.

“Llevamos diez años diciendo a los pacientes que en un futuro llegarán tratamientos efectivos para la alopecia areata y ese día ya está aquí”, ha afirmado el dermatólogo y presidente del Grupo Español de Tricología de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Sergio Vañó, quien define este tratamiento como “un antes y un después” para el abordaje de la patología

Con un nivel de “eficacia y seguridad” altos en los dos ensayos clínicos BRAVE-AA1 y BRAVE-AA2, se ha observado que de los 1.200 pacientes reclutados, el 44 % consiguió una mejora en el crecimiento de vello en las cejas a las 52 semanas y el 45 % en el de las pestañas.

Dichos resultados han sido publicado por la revista especializada 'The New England Journal of Medicine', que ha incluido esta investigación en los diez artículos más relevantes para la comunidad científica en 2022, según ha informado el director médico de Lilly España, José Antonio Sacristán.

La alopecia areata puede derivar en otras patologías como la dermatitis atópica o infecciones en nariz y orejas, lo que incrementa el impacto psicológico en la autoestima de los pacientes, especialmente en el de las mujeres, desde el momento del diagnóstico.

"Tu entorno cercano te dice que, en realidad, estás bien, que es solo pelo, y te sientes invalidada, pues en cuestión de tres o cuatro meses tu imagen de toda la vida ya no lo es”, ha expresado la paciente y presidenta de la Asociación de Alopecia de Madrid, Concepción Botillo.

Bajo su experiencia, ha considerado básico abordar dicha enfermedad con profesionales psicológicos para “pasar de no mirarte al espejo” a recuperar tu día a día: “Cuando te derivan al dermatólogo y después de un largo tiempo de espera, recibes el diagnóstico, te das cuenta de que es una enfermedad crónica y para toda la vida”.

En esa línea, la psicóloga del Servicio de Dermatología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona Sandra Ros, ha destacado el “aislamiento” al que recurren los pacientes debido al “rechazo que viven en la sociedad al sentir el miedo al contacto” llegando incluso a “ideaciones autolíticas”.