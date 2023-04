Un informe alerta del aumento de infecciones sexuales en España, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes

El Comité Científico sobre COVID y Patógenos Emergentes del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha realizado un informe, tratando de recopilar la mejor información existente sobre la situación actual de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España, donde alerta de su aumento, sobre todo entre adolescentes y adultos jóvenes.

Entre los motivos, señalan como uno de ellos el uso de medicación para la profilaxis pre-exposición de VIH que afirman "está contribuyendo a que los pacientes se relajen en cuanto al uso de métodos de barrera anticonceptivos". En los países desarrollados, especialmente en los últimos 10 años, explican que se detecta un continuo incremento de las ITS bacterianas en los usuarios de PrEP.

Aunque, las causas que generalmente se relacionan con este aumento son: la pérdida del miedo al sida por la eficacia preventiva del TAR supresivo; el consumo de drogas para mantener relaciones sexuales (chemsex, slamsex...) y la mayor frecuencia de cribado de ITS en personas en estos programas.

Y entre las enfermedades en aumento destacan la infección gonocócica, sífilis y clamidia, en especial entre los jóvenes de 15 a 19 años y en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Asimismo, la infección por VIH en España, cuya vía de trasmisión es sexual en un 81,7% de los nuevos diagnósticos y la viruela del mono (Mpox) que en este momento se comporta como una ITS entre nosotros.

En España, con 7.541 casos de Mpox diagnosticados, un 98% eran hombres con una mediana de edad de 37 años registrados hasta el 1 de marzo en las 17 CCAA. Mientras, la infección genital por 'Chlamydia trachomatis' muestra un aumento progresivo de la incidencia en los últimos años con más de un 40% de los casos que se presentan en menores de 25 años de edad. El herpes genital (VHS) está presente en un 10-15% de la población adulta; y por último, la sífilis que tiene una incidencia en España de 30,81 casos por cada 100.000 habitantes en la población de edades comprendidas entre los 20 y los 24 años.

En el documento ha sido elaborado por los 15 miembros del Comité de Covid y Patógenos Emergentes del ICOMEM, en colaboración con seis expertos en Microbiología, Enfermedades infecciosas e Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS): Jorge Del Romero, Javier Gómez Castellá, María Palomo, Rocío García Berrio, Aldina Couso González y César Sotomayor.

Especial mención tiene el tratamiento de PrEP (profilaxis pre-exposición) que reduce la probabilidad de contraer la infección por VIH en pacientes no infectados. Sin embargo, aunque es cierto que su eficacia preventiva para la transmisión sexual del VIH se estima en torno al 99%, "su uso está contribuyendo a que los pacientes se relajen en cuanto al uso de métodos de barrera anticonceptivos como el condón", advierten.

Demandan un adecuado diagnóstico y tratamiento

Este informe concluye que es necesario centrar las campañas de prevención en los grupos de mayor riesgo, sin olvidar que las ITS son también un problema en la edad pediátrica y que su presencia en este grupo de edad puede ser un marcador de abuso sexual.

El documento propone mejorar en aspectos como la coordinación con las diferentes CCAA para la implementación de medidas de prevención y control del VIH y otras ITS; la necesidad de incorporar las ITS como prioridad en la agenda política identificando estas enfermedades como un problema de salud pública para dar una respuesta conjunta; y aumentar la inversión en los dispositivos dedicados a la atención a las ITS en los diferentes territorios.

El informe dedica también un apartado a discutir algunas de las dificultades para la prevención y abordaje de estas infecciones en nuestro país como las vías de acceso de "los pacientes con sospecha de ITS que con frecuencia son los servicios de urgencia de los hospitales o unidades hospitales de diversa localización y estructura".

En el caso de las urgencias hospitalarias el documento recoge un trabajo donde se demuestra que, "sólo un 36,4% de servicios de urgencias hospitalarios (SUH) españoles cuentan con un protocolo de enfoque terapéutico ante una ITS, resultando más frecuente en hospitales grandes y en servicios de urgencias con alta afluencia".