Los peligros que pocos contemplan de la Nochevieja y la cabalgata de Reyes para los niños más pequeños

La tradición, que para algunos es la frase de 'toda vida lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada', también se cuestiona.

Los pediatras y otorrinolaringólogos advierten del peligro de atragantamiento y asfixia en menores de cinco años. En el punto de mira están las uvas y los caramelos.

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) advierte en un comunicado que los niños menores de cinco años no deben comer las uvas en Nochevieja por el riesgo de atragantamiento o asfixia; y tampoco esta fruta debe sustituirse por la ingesta de frutos secos o pequeños chocolates al son de las campanadas de Fin de Año.

Lucía Galán Bertrand, pediatra y escritora, más conocida como 'Lucía mi pediatra' ha hecho en sus redes sociales un llamamiento a los ayuntamientos españoles: "Me encantaría que este mensaje llegase a cada ayuntamiento de este país: Por favor no regalen caramelos en la cabalgata de Reyes. Los caramelos, junto a los frutos secos suponen una de las principales causas de atragantamiento en niños. Accidentes que en ocasiones son muy graves poniendo en riesgo la vida de niños y niñas. Accidentes que son 100% prevenibles si no se ofrecen caramelos". Seguidamente ha adjuntado titulares de varios medios de comunicación españoles, entre ellos Heraldo de Aragón, con casos donde la Policía ha tenido que actuar en estos momentos tan críticos para salvar vidas.

Ángel Lario, director Médico del Centro Pediátrico San Francisco y maternoinfantil Rosales y jefe de la Unidad de Urgencias Pediátricas Hospital Miraflores de Zaragoza, resalta la importancia de "conocer las maniobras, que son muy sencillas, y pueden salvar la vida a un bebé o a un niño".

Los otorrinolaringólogos también hacen hincapié en lo que dice Lario:" Es conveniente que los adultos tengan unas nociones básicas de primeros auxilios para conocer qué hacer en caso de atragantamiento. En caso de accidente, también es recomendable acudir de forma inmediata a un servicio de urgencias para que un especialista en otorrinolaringología pueda valorarlo".

Ángel Lario explica: "La maniobra depende de la edad del niño. En el lactante la técnica es colocar al bebé bocabajo en el antebrazo y darle cinco fuertes golpes en la espalda con la palma de la mano abierta. En el caso de que el niño tuviera una edad escolar, haríamos la conocida maniobra de Heimlich".

Las uvas, por su tamaño y su piel resbaladiza y el jugo de su interior, pueden propiciar que se traguen sin masticar y generen un taponamiento de las vías aéreas, impidiendo al niño respirar. Por ello, los otorrinolaringólogos recomiendan que no las ingieran menores de cinco años y cuando se les ofrezcan a los niños mayores sean sin piel, pepitas y partidas en trozos de forma longitudinal. También recomiendan no dar frutos secos a los menores de cinco años ya que los fragmentos duros que se desprenden al morderlos pueden obstruir las vías respiratorias. Los frutos secos deben ofrecerse molidos a menores de cinco años.