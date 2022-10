Los sanitarios detectan un aumento de intoxicaciones voluntarias con paracetamol

Más del 50 % de las intoxicaciones agudas que se atienden en los hospitales españoles son producidas por etanol y el 20 % de las sobredosis están relacionadas con consumos de sustancias como cannabis y cocaína, mientras que se ha detectado un aumento por paracetamol, de carácter voluntario y suicida que preocupa a los profesionales.

Así lo ha explicado a los medios la responsable de la Unidad de Toxicología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Ana Ferrer, con motivo de las 26ª jornadas de Toxicología Clínica y 16ª de Toxicovigilancia de la Fundación Española de Toxicología Clínica que reúnen en la capital aragonesa a un centenar de expertos.

La unidad que dirige Ferrer es un sistema de toxicovigilancia informatizado que les permite saber "de verdad lo qué está pasando" gracias a las 22.500 muestras que recibe, fundamentalmente procedentes de las Uasas (Unidades asistenciales especializadas en tratamiento ambulatorio de los trastornos adictivos).

Así, aparte de las drogas de abuso, en los hospitales se encuentran las intoxicaciones producidas por consumo de medicamentos, "la mayoría" de gesto suicida mediante el consumo de distintos medicamentos que se encuentran en los domicilios como benzodiacepinas.

Pero a los expertos les preocupa ahora el aumento de intoxicaciones voluntarias por pacetamol, que aunque ha subido "ligeramente, hay que ponerle coto", ha advertido Ferrer quien ha recordado que este tipo de intoxicación ha sido en Reino Unido "la primera causa de trasplante hepático".

Lo que no se detecta en España es el consumo de opiáceos, pero sí se está alerta ante la "epidemia incontrolada" que afecta a EEUU, donde desde 1998 existe una epidemia por exceso de prescripción de un opioide, Oxycontín, que, recuerda esta experta, "la empresa decía que no enganchaba y dio lugar a una situación catastrófica", cuando, afirma, "todos los opioides son adictivos".

Y es lo que en el país norteamericano justifica el suministro de kits de primeros auxilios de un compuesto con naloxona, "el antídoto perfecto, rapidísimo y resucitador de la intoxicación por opiáceos" pero para lo que en España "no hay protocolos porque no existe el problema".

Respecto al perfil del consumidor de drogas de abuso en España, sobre todo por alcohol, según Ferrer, hay dos ondas: la última preadolescencia, adolescencia y primera juventud y otra en la edad adulta, en el entorno de los 40 años. En el primer caso se ciñe a consumo de fines de semana, botellón y fiestas de pueblos y en la segunda, en una alta proporción son alcohólicos.

En cuanto al consumidor de drogas, predomina en la población joven y luego "se diluye" mientras que las de tipo suicida se distribuyen de manera homogénea en toda la población y menos del 25 % son intoxicaciones accidentales.

Por sexos, en consumo global predominan los hombres, pero en el consumo de alcohol las mujeres ya representan el 47 %.

Ferrer ha reconocido que desconoce casos de intoxicación por Reflex, a su juicio "modas que pasan" y que relaciona con lugares de ocio donde "se inhala el etanol", un producto que, lamenta, "se seguirá consumiendo a través de bebidas alcohólicas".

Ferrer no se ha pronunciado por una posible despenalización del consumo de marihuana o cannabis pero ha recordado el problema que ha suscitado en Estados Unidos en estados como Oregón, donde desde hace diez años se comercializan como comestibles (gominolas, galletas, chocolate...) y que en ocasiones han acabado consumiendo niños "y a los niños -ha dicho- el hachís les sienta muy mal".

También ha advertido de que el cannabis medicinal "no es ni más ni menos medicinal que las medicinas que se comercializan. Es natural pero el arsénico también está en la naturaleza y mata estupendamente, o el cianuro. Que las cosas sean naturales no se corresponde con que sean no nocivas, pero desconozco cuál va a ser la regulación", ha admitido.

Por otro lado ha recordado que el consumo de etanol "no deja de ser sumisión química porque no te acuerdas de nada" y es a lo que atribuye la mayoría de casos que acuden a los hospitales por una supuesta sumisión química y aunque una vez se encontró éxtasis líquido en el organismo de la afectada es algo "extremadamente poco frecuente".