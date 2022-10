Los sanitarios urgen acelerar la vacunación antigripal ante un posible repunte de covid

Los expertos auguran una temporada complicada de gripe este año que, junto a otros virus respiratorios propios de las épocas más frías, obligan a extremar la vigilancia ante un posible repunte de covid. Aragón ha iniciado ya la campaña de vacunación conjunta entre los usuarios de residencias y personal sanitario y sociosanitario, que se ampliará a partir del próximo lunes a los mayores de 80 años, cerca de 100.000. Médicos y enfermeros, sin embargo, coinciden en la importancia de adelantar la inmunización contra la gripe a otros grupos de edad cuanto antes para conseguir mayores coberturas entre la población más vulnerable.

La pandemia de coronavirus, tal y como recuerdan, no se da por finalizada. Indicadores como la incidencia acumulada o la ocupación hospitalaria, de hecho, están aumentando. En el primer caso sube de forma progresiva desde principios de septiembre, cuando era de 13,3 casos cada 100.000 habitantes a siete días en la Comunidad. Ayer, según la información actualizada en el portal de Transparencia de Aragón, se situaba en 51,5. El número de pacientes ingresados por covid en hospitales también se ha incrementado. Solo en cinco días ha pasado de 82 (tres en uci) a 101 (cuatro en intensivos), 19 más.

Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que ante una infección reciente de coronavirus habría que esperar al menos cinco meses para recibir la cuarta dosis, salvo en mayores de 80 años e inmunodeprimidos, que se fija en tres meses. Quienes entran en los criterios para la vacunación pueden inmunizarse, eso sí, de gripe. No hay todavía una fecha concreta para ampliar los grupos etarios para la vacunación, y se irá informando según se proceda a la apertura de agendas.

Dos años sin apenas casos

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, su presidente, Javier García Tirado, explicó que se prevé un repunte de la enfermedad de la gripe, tras dos años en los que prácticamente había desaparecido. En este sentido, señaló: "Cuanto antes se acometa la vacunación, por la época en la que estamos, mayor será la tasa de población vacunada llegado el brote epidémico".

La campaña de vacunación conjunta ha empezado en residencias y los equipos de los centros de salud se desplazan también a domicilios. Para Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, "este año es muy importante la vacunación" contra ambas enfermedades, "pero tengo la sensación de que va a costar que la gente lo asuma, por lo que se podría volver a coberturas prepandemia". La campaña, dijo, va a ser "complicada". La doble vacunación requiere contar con las dosis necesarias y también con personal suficiente: "Las plantillas son las que teníamos antes. Los refuerzos de verano han dejado de trabajar este mes, y tenemos la capacidad que tenemos". "No me parecería mal que se adelantara la vacunación -aseguró-, pero para eso necesitaríamos un refuerzo, sobre todo humano".

Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario, habló de un ligero repunte de la pandemia de covid a principio de septiembre, algo "lógico al final de verano, con el aumento de la población de referencia, la vuelta al trabajo, a los colegios, Universidad…". "Yo creo -señaló- que esta situación se agravará pero hasta finales de octubre no empezaremos a ver un incremento de una nueva onda epidémica". Sí se podría observar algún repunte tras el Pilar, como ya ha ocurrido después de las fiestas patronales de distintos municipios de forma leve. Pero, a diferencia del verano, cuando la curva remitió rápidamente, en esta época del año "la capacidad de remontar el repunte ya no cuenta con el tiempo a favor". Sin embargo, explicó que el mejor indicador para entender la crisis sanitaria es la ocupación hospitalaria. Respecto a la previsión de la evolución de la gripe esta temporada, señaló que "son todo especulaciones" aunque "tomando como referencia Australia parece que podría haber mayor incidencia y en algunos casos mayor gravedad" algo, dijo, que no está todavía muy claro.