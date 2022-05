Nacho de Blas: "Se ha detectado pronto, pero habrá bastantes más casos de viruela del mono"

"Los que estamos viendo ahora son solo los primeros casos de una enfermedad que está dando la cara. Teniendo en cuenta que el periodo de incubación es de tres semanas solo cabe esperar que el aumento del número de contagios aumente bastante los próximos días". Son palabras del epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza Nacho de Blas, quien, a pesar de que cree que "el contagio se ha detectado bastante pronto", insiste en la temporalidad de incubación del virus como una de las mayores consecuencias que va a tener el brote.

"A diferencia del coronavirus, lo que sabemos de la viruela del mono es que se incuba durante los dos tres días tras el contacto con un contagiado, los hasta 21 días en los que una persona enferma puede empezar a desarrollar síntomas complican el control de la cadena de contagios", explica De Blas.

"Ahora mismo se conoce el foco, pero no el alcance del mismo. Así que la evolución de la curva va a ser bastante más lenta de lo que hemos acostumbrado a ver con la covid. Hay muchos casos que están pendientes de aparecer en los próximos días y hasta que no pasen tres o cuatro semanas la situación no se moderará", asegura el epidemiólogo.

¿Por qué hay más casos de viruela del mono entre hombres?



La gran mayoría de los casos detectados en España afecta a hombres que habían participado en un encuentro multitudinario en Maspalomas (Gran Canaria), al que acudieron hasta 80.000 personas -entre ellas varios de los casos positivos diagnosticados en Madrid y los tres italianos cuya infección se confirmó en su país-, y en una sauna madrileña.

"El hecho de que se haya empezado a detectar entre ellos simplemente indica que es ahí donde se localizó la cadena de contagios. Las formas de transmisión de la enfermedad puede afectar igualmente a las relaciones heterosexuales, puesto que el material infectante puede entrar a través de cualquier herida, por muy pequeña que sea, por mucosas orales, vaginales y anales y también por vía respiratoria", concluye Nacho de Blas.