Más de 200 adolescentes debaten sobre salud mental y emocional en Zaragoza: "Tenemos derecho a estar tristes"

¿Se imagina ser parlamentario por un día? ¿Y tener la oportunidad de investigar temas de actualidad europea, opinar y presentar propuestas sobre algunos de los asuntos más importantes de la agenda social actual? Esto es precisamente lo que vivían este viernes, 29 de abril, más de 200 adolescentes aragoneses, que han debatido sobre salud mental y emocional, suicidio, apuestas y videojuegos. ¿El lugar elegido? Como desde sus inicios, las instalaciones de la Universidad San Jorge, en Villanueva de Gállego, entidad organizadora de la cita junto al colegio Condes de Aragón.

Ataviados como si estuvieran en el mismísimo Parlamento Europeo, con trajes, corbatas y zapatos, los estudiantes de 4º de la ESO, llegados del Colegio Británico de Aragón, Condes de Aragón, Cristo Rey, La Salle Franciscanas Gran Vía, Madre Mª Rosa Molas, Sagrado Corazón (Corazonistas La Mina), Sagrado Corazón de Jesús (Corazonistas Moncayo), IES Domingo Miral, IES La Azucarera, IES Lucas Mallada y el IES Salvador Victoria, protagonizaban la VI edición de la Asamblea Extraordinaria del Modelo de Parlamento Europeo (MEP) en Aragón, un programa educativo pionero en España al haber creado un primer paso para los alumnos -sin carácter competitivo-, que les ayuda a motivarse para participar en la cita nacional.

¿El objetivo de esta edición? Normalizar y visibilizar las enfermedades mentales en la adolescencia. Los presentes, de entre 15 y 16 años, aseguraban sentirse “alarmados por la falta de confianza que existente entre los miembros de una familia para hablar sobre estos temas”, así como ante la cantidad de prejuicios a la hora de asistir a una consulta psicológica, algo que, por otro lado, no puede permitirse cualquier persona. También debatían sobre la falta de recursos públicos y la necesidad de dejar de mirar hacia otro lado.

Sobre la mesa, muchos más problemas que la sociedad cree que los jóvenes ignoran. Nada de eso. En este marco aseguran ser “profundamente conscientes de la falta de información que hay en las aulas acerca de la salud emocional” y, además, del mal uso de las redes sociales, la falsa sensación de felicidad que a veces prodigan, en el cual se produce una manipulación de la realidad.

Debate sobre salud mental en la Universidad San Jorge Camino Ivars

En este marco, proponían integrar en el currículo reglado una asignatura durante todo el proceso educativo, en la que se permita que el alumnado aprenda a conocerse, gestionar sus emociones y normalizar hablar sobre la salud mental. También organizar charlas para padres y madres, incluir la revisión psicológica dentro del sistema sanitario, así como el aumento de la ratio -del número de psicólogos existentes- por cada 1.000 estudiantes; entre otras propuestas.

Dos de las participantes en el debate sobre Salud Mental en la Universidad San Jorge. Camino Ivars

“¿Ustedes quieren vivir en un mundo en el que minimicen la importancia del bienestar mental? Cuántas veces habremos necesitado ayuda y no la hemos pedido por ese miedo al qué dirán, a que los demás opinen sobre mi mente, sobre cómo me puedo estar sintiendo, o la típica que todos los padres dicen, ya se te pasará o estás exagerando es una tontería”, comenzaba Carlota Fontané, una de las parlamentarias. “Por eso decimos, ya basta, basta de que le resten importancia a esto, basta de que no puedan expresar lo que sienten por vergüenza o miedo a que se les infravalore. Se puede hablar con normalidad de enfermedades físicas, pero que tienes depresión”, proseguía, ante la mirada atenta del resto de jóvenes.

"Les pido que nos ayuden a crear una sociedad mejor, una sociedad en la que puedas hablar de tus sentimientos sin vergüenza, sin tener miedo, porque todos tenemos derecho a estar tristes"

“¿Acaso los adolescentes no tienen derecho a sentirse mal? Que tienen una vida perfecta, de que se van a quejar, ¿no? Los adolescentes lo pasan mal igual que un adulto, tienen las mismas preocupaciones, la diferencia es que las suyas están socialmente mal vistas”, añadía. Entre los datos que arrojaba, aseguraba que varios estudios refrendan que padecer ansiedad está relacionado con otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, cáncer o los problemas cardíacos. “Les pido que nos ayuden a crear una sociedad mejor, una sociedad en la que puedas hablar de tus sentimientos sin vergüenza, sin tener miedo, porque todos tenemos derecho a estar tristes”, concluía.

La profesora Alicia Martín y la alumna Carlota Fontané, participante en el debate. Camino Ivars

“Cuando os dejamos hablar, los jóvenes nos enseñáis muchísimo”

Una sesión en la que jóvenes hablaban de los problemas que preocupan a otros jóvenes. “Tened por seguro que tenéis la capacidad de cambiar el mundo. El futuro es vuestro”, afirmaba Alicia Martín, coordinadora del programa MEP y profesora de Lengua, y Filosofía del Colegio Condes de Aragón, que también dedicaba unas palabras a dos de los invitados de la sesión, Antonio Muñoz y Pilar Cervera, fundadores de la Asociación Paso a Paso Aragón, un grupo de ayuda mutua de supervivientes de suicidio -término que hace referencia a los familiares, amigos y allegados de personas que han perdido la vida por suicidio-.

“Tened por seguro que tenéis la capacidad de cambiar el mundo. El futuro es vuestro”

“Conocí la asociación a través de un concurso de relatos sobre Salud Mental que propuse en clase. Fue algo pequeño, pero que está cambiando las cosas. Os aseguro que todo lo que estáis haciendo tiene sentido, como el efecto del aleteo de una mariposa”, destacaba. ¿Por qué? Porque detrás de cada uno de los 212 jóvenes que han participado en el foro, ha habido familiares, amigos y compañeros con los que han hablado de un tema tabú: “Cuando os dejamos hablar, los jóvenes nos enseñáis muchísimo. Lo que estamos haciendo hoy tiene todo el sentido del mundo”.

Pilar Cervera y Antonio Muñoz, de Paso a Paso, y Alicia Martín, coordinadora del debate en la Universidad San Jorge. Camino Ivars

Un testimonio real: "Hace un año perdí a mi hija por suicidio"

“Me llamo Antonio Muñoz y hace un año y medio perdí a mi hija Eva por suicidio”. Así comenzaba su presentación el miembro de Paso a Paso Aragón ante la mirada atónita de los más de 200 participantes. Desde la entidad aseguraban sentirse “profundamente emocionados” tras escuchar las propuestas de los adolescentes. “Se nota que lo habéis trabajado”, añadían.

“Sé que ahora mismo, alguno de vosotros tiene algo dentro que no sabe cómo sacar. Os invito a que pidáis ayuda, no os arrepentiréis”

A raíz de la muerte de su hija, Muñoz ha convertido esta en su razón de vivir, su lucha personal. “Cuando perdimos a Eva no encontré ayuda, solo quiero servir a quienes pasen por esto para que no se sientan como yo lo hice, y todavía lo hago, pero ahora con compañía”, admitía. Porque en este grupo de ayuda mutua se comparten experiencias, sentimientos, situaciones muy parecidas, que siempre encuentran un hombro en el que apoyarse: “Sé que ahora mismo, alguno de vosotros tiene algo dentro que no sabe cómo sacar. Os invito a que pidáis ayuda, os prometo que no os arrepentiréis”.

Porque, pase lo que pase, lo importante es saber que se puede pedir ayuda. “Tenemos que hablar de suicidio, pero, sobre todo, hacerlo con las personas adecuadas. A veces, en la vida, no vamos a poder curarnos solos. En esos momentos, hay que pedir ayuda”, concluía Cervera.