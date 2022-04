Un experto en pediatría pide "tranquilidad" ante los casos de hepatitis infantil

El investigador y jefe del servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Federico Martinón, ha pedido "tranquilidad" a la población ante los casos de hepatitis aguda detectados en niños con origen desconocido.

"No condiciona de momento ni alertas ni medidas específicas", expone Martinón en una publicación, en la que deja claro que "no hay trucos ni alertas mágicas" ante esta patología y que, en caso de que cambie la situación, "se darán las recomendaciones pertinentes" por parte de las autoridades sanitarias.

El también coordinador general de la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos advierte de que "siempre ha existido" este tipo de hepatitis, en la que no se puede establecer una "causa exacta" de la enfermedad, como sucede -incide- con muchas otras patologías.

Casi la mitad de los fallos hepáticos agudos fulminantes no tienen una causa determinada, "lo cual no significa que no sepamos qué hacer y cómo tratarlos", expone Martinón.

Sobre la alerta despertada a nivel mundial, el pediatra señala que surge porque en Reino Unido se detectan "muchos casos en un espacio corto de tiempo y en una misma localización", lo que "genera la alerta sanitaria" gracias a "un sistema de vigilancia muy bueno y muy sensible".

En cualquier caso, subraya, todas las hipótesis están "abiertas" y se están investigando "a fondo" los casos sospechosos. "Todo son conjeturas y el riesgo de equivocarse es muy alto", admite, antes de zanjar que sí "hay certeza de muchos casos que no son" y de que se deben descartar ciertas causas.

Con ello apunta a los rumores sobre una posible implicación de las vacunas contra la covid-19 en este fenómeno, que descarta por completo "a pesar del bulo que circuló inicialmente".

"Desde luego, las vacunas están excluidas", sostiene, puesto que "ninguno" de los niños estudiados "había recibido la vacuna covid, entre otras cosas, porque por la edad la gran mayoría de niños ni siquiera podría haberla recibido".