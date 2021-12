He pasado covid y ya me vacuné con una dosis, ¿para cuándo la segunda?

Las personas que se contagiaron de coronavirus y superaron la enfermedad solo han recibido una dosis de la vacuna contra la covid, a diferencia del resto, inoculados dos veces y a la espera de la de refuerzo, que ya se administra en función de la edad, desde el 2 de noviembre.

Así, mientras se avanza con la campaña y también se vacuna ya a los menores de 12 años, surgen dudas entre el sector que ya pasó la enfermedad y espera fecha para su segunda dosis. "Mi pareja y yo nos contagiamos a finales de febrero de 2021, por lo que en agosto, 6 meses después de pasar la enfermedad, se nos abrió la agenda para pedir cita para vacunarnos, tal y como estaba estipulado en aquel momento. En el certificado covid figura que llevamos una de una dosis (1/1) de Pfizer", cuenta la zaragozana Cristina Rodríguez.

"Ahora se habla de la dosis de refuerzo para aquellos que tienen la pauta completa. Hace una semana miré en la aplicación de Salud Informa y me dejaba pedir cita. Este jueves lo he vuelto a comprobar y ya no me deja. Me dice que tengo que esperar cinco meses y medio desde la última fecha de vacunación", asegura la joven.

Un caso similar le ocurre a Andrés Monge, de 45 años. "Solo quiero que me digan cuándo podré vacunarme y tener la pauta con dos dosis. Pasé la enfermedad a principios de año, y además de haber tenido problemas para viajar este verano, porque solo aparecía que tenía una dosis inoculada en el pasaporte covid, ahora me siento perdido porque veo que las campañas de refuerzo avanzan, que hay gente con tres vacunas ya puestas y, en mi caso, y también de otro de mis familiares, solo tenemos una", alude Monge.

Una cuestión que, según Sanidad, ya está resuelta. "Las personas que esperan esa segunda dosis entran en el mismo grupo, por edades, que a quienes se les inocula la tercera", explican fuentes sanitarias. "En estos momentos se está poniendo la dosis de refuerzo a los mayores de 60 años y a quienes les tocó Astrazeneca. También a quienes tienen esa misma edad, han pasado la enfermedad y solo se les inoculó en su momento con una sola dosis", concluyen las mismas fuentes.