Consejos para ponerle freno al alcohol durante las fiestas de Navidad

Aunque al alcohol siempre tiene un toque festivo que lo hace casi indisociable de las fiestas señaladas, como es el caso de la Navidad, nunca hay que olvidar que es una sustancia muy perjudicial para la salud. Tanto por sus calorías como por ser causa de graves enfermedades y patologías, el consejos de los profesionales de la salud es reducir el consumo de alcohol. "¡Cuanto menos, mejor!", explica Sara López Pascual, dietista-nutricionista de la clínica Alimmenta.

Entre algunas de las consecuencias nocivas del alcohol para la salud, esta nutricionista cita a la OMS para recordar que cada año hay cerca de 3 millones de muertes en el mundo derivadas de un consumo excesivo de alcohol y que este puede provocar enfermedades como alcoholismo, cirrosis hepática, cáncer y enfermedades cardiovasculares. “El daño producido por el alcohol es directamente proporcional al nivel de consumo y no existe un nivel libre de riesgo”.

Pese a todos los aspectos negativos, Sara confiesa que durante las fiestas solemos caer en la afirmación de "solo es una copa" como excusa para beber alcohol, aunque nunca es solo una copa. Esta nutricionista añade a esta serie de justificaciones la frase de que "una copa (de vino, cerveza....) es saludable", y la desmiente, ya que nunca lo es. Además, aunque sabemos que tomar alcohol es perjudicial para la salud y para el físico, muchas veces bebemos por presión social.

Consecuencias estéticas

Existe otra preocupación más durante estas fechas: los excesos navideños. Aunque hay un terror generalizado a coger unos kilos de más en estas fechas por los bombones, turrones y otras recetas, ¿nos hemos parado a pensar cuántas calorías vacías tiene el alcohol? Un gramo de alcohol tiene 7 kcal vacías, es decir, calorías que no nos aportan nada. Por ejemplo: un tercio de cerveza (330ml) tiene 150kcal, una copa de vino (150ml), 120kcal; y un gin-tonic (250ml), 200kcal.

No se recomienda la ingesta de ninguna bebida alcohólica dentro de una dieta habitual, explica Sara, y por lo tanto limitar el consumo de alcohol es la mejor opción. "El alcohol más saludable es aquel que no se consume". No obstante, si de todas formas te apetece brindar durante las fiestas navideñas recomendamos hacerlo con la mínima cantidad posible. Para ello, a continuación van algunos consejos que te ayudaran a moderar de manera sencilla el alcohol durante estas fiestas navideñas:

Reserva las bebidas alcohólicas para el brindis y evítalas durante la comida.

Acompaña todas tus comidas con agua. La ingesta de alimentos durante comidas de celebración suele ser más grande, con más carbohidratos y grasas, dando lugar a una mayor sensación de sed.

La ingesta de alimentos durante comidas de celebración suele ser más grande, con más carbohidratos y grasas, dando lugar a una mayor sensación de sed. Bebe siempre despacio y de vasos o copas de poca capacidad. Escoge copas estrechas y largas para que visualmente parezca que hay más cantidad.

y de vasos o copas de poca capacidad. Escoge copas estrechas y largas para que visualmente parezca que hay más cantidad. Diluye la bebida alcohólica con agua, agua con gas o incorporando hielo.

con agua, agua con gas o incorporando hielo. Alterna las bebidas alcohólicas con otras bebidas sin alcohol: agua con gas, cerveza sin alcohol, refrescos edulcorados, limonada casera, infusiones, etc.

agua con gas, cerveza sin alcohol, refrescos edulcorados, limonada casera, infusiones, etc. Sorprende a tus invitados con cócteles sin alcohol (os enseñaremos cuatro deliciosas recetas en la próxima newsletter de cara a la celebración de Nochevieja).

