Un fallo pionero indemniza con 226.000 euros a una mujer por los daños de un anticonceptivo

Una vecina de Murcia, auxiliar de enfermería, será indemnizada con 226.000 euros por los graves efectos adversos que un dispositivo anticonceptivo, conocido por el nombre comercial de Essure y distribuido años atrás por la farmacéutica Bayer, provocó en su cuerpo: inflamación de pelvis, decaimiento físico y psicológico, fuertes cefaleas, calambres abdominales permanentes, pérdida de cabello, reacciones alérgicas diversas, padecimiento de varias menstruaciones en el mismo mes e incluso un embarazo no deseado.

Finalmente, la mujer acabó sufriendo la extirpación del útero y de sus trompas de Falopio para poder ser liberada de ese aparato, cuya colocación llegaron a asumir en su día dos hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS): La Arrixaca y Los Arcos, en el Mar Menor. En este caso concreto, la mujer fue intervenida en el hospital de la Vega Baja de Orihuela.

La sentencia, dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta localidad, Alfonso Carlos Aliaga Casanova, abre ahora la vía a la posible interposición de muchas otras demandas por la vía civil, pues no en vano son varias las plataformas de afectadas por este dispositivo que se han constituido en España y el Ministerio de Sanidad ya estimó, a finales del año 2018, que al menos 782 mujeres habían referido efectos adversos tras la implantación de ese dispositivo.

Retirado del mercado en 2017

El método Essure llegó a España en el año 2003 y los dos centros hospitalarios mencionados comenzaron a implantarlo en 2006, ya que parecía el dispositivo perfecto, pues no era más que un sencillo aparato en forma de muelle que se implantaba en las trompas de Falopio y causaba una reacción inflamatoria que actuaba de barrera frente al esperma.

A partir de ese año 2006, en la sanidad pública murciana se implantaron 70 dispositivos (16 en Los Arcos y 54 en La Arrixaca), hasta que, en 2017, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, requirió a Bayer para que suspendiera la comercialización debido a los efectos adversos que se estaban detectando en algunas mujeres. A su vez, la farmacéutica aseguró que "la suspensión no está relacionada con ninguna cuestión de seguridad o de calidad del producto", sino que respondía a un retraso en los trámites para renovar el marcado CE, necesario para su comercialización. Lo cierto es que Essure no volvió a venderlo.

Una de las pacientes afectadas fue esta auxiliar de enfermería, a la que en 2014 se le implantó uno de esos dispositivos anticonceptivos en una trompa de Falopio y, después de otros dos intentos fallidos, se le colocó el segundo en la otra trompa.

Otras cuatro intervenciones

Muy pronto comenzó a padecer problemas, como menstruaciones especialmente dolorosas y prolongadas, a las que se sumaron otros efectos dañinos como pérdida del cabello, calambres abdominales, cefaleas muy fuertes, inflamación de la pelvis..., que redujeron drásticamente su calidad de vida. Durante años soportó esa situación, hasta que en 2017 los especialistas coincidieron en que había que retirarle el aparato. Tuvo que ser intervenida para ello hasta en cuatro ocasiones y acabaron extirpándole el útero y el cuello del útero.

La mujer acudió a los letrados Paulo López-Alcázar y Noemí Nanut, del gabinete López-Alcázar Contreras Abogados de Murcia, y estos, en reclamación de una indemnización por los daños físicos, las secuelas funcionales y estéticas que le han quedado y el perjuicio moral padecido, acabaron interponiendo una demanda civil contra Bayer y su aseguradora.

Ahora, el juzgado de Orihuela ha dictado una sentencia estimatoria, la primera en España sobre este dispositivo, en la que se le reconoce una indemnización de 226.000 euros. El fallo abre la vía a la interposición de nuevas demandas, tal y como reconocen fuentes del mencionado despacho legal de Murcia, que confirman que impulsarán la misma vía judicial con otras afectadas por el Essure.

Cristina -el nombre es ficticio, pues desea mantener el anonimato- asegura haber vivido un auténtico infierno durante los meses que llevó el dispositivo Essure. Se lo implantaron a finales de 2014, pues con casi 40 años de edad, dos hijos y una economía familiar modesta quería asegurarse de que no iba a volver a quedarse embarazada. En Planificación Familiar le aconsejaron ese método, pues su cuerpo no toleraba ningún otro anticonceptivo. "Me dijeron que era seguro, sin hormonas y sin efectos secundarios", recuerda. Pero ya la intervención para colocárselo fue complicada y en el primer intento solo pudieron ponerle el de la trompa de Falopio izquierda. Necesitó de otros dos intentos para que le quedara implantado el de la derecha.

"Enseguida empecé a sentirme muy mal, con dolor de abdomen y en el suelo pélvico y continuas contracciones, como si estuviera pariendo. Era muy raro, horrible. Y los dolores de cabeza eran insoportables", relata.

Al cabo de unos meses comenzó a notar que el vientre se le hinchaba, como si estuviera embarazada. "Volví a Planificación Familiar y ni me miraron. Me trataron como a una loca. Pero era algo insoportable. Yo pensaba que tenía un gran tumor en mi vientre. Por eso fui a una ginecóloga privada y se quedó pasmada al ver que estaba embarazada".

Optó por interrumpir el embarazo y los médicos, ya convencidos de que el dispositivo estaba dando problemas, decidieron retirárselo. Para ello aún tuvo que sufrir cuatro intervenciones, en las que perdió el útero y las trompas de Falopio. "El Essure se había roto y una parte se había desplazado al útero. Todo fue un horror".

Ahora, al menos, la justicia ha reconocido todo ese sufrimiento. "Nunca me compensarán por todo lo que pasé, pero es una satisfacción", admite.