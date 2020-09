¿Sexo con mascarilla? Respuestas a esta y otras preguntas para mantener la seguridad también en la intimidad

La crisis sanitaria ha obligado a cambiar las reglas del juego, también en lo que respecta a los ligues esporádicos, los besos furtivos, las parejas que no viven juntas... Los besos no respetan la distancia social. ¿Y las relaciones sexuales? ¿Es el momento de recuperar el cuestionario de las 36 preguntas para enamorarte y limitarse a él o hay alguna forma de compatibilizar las medidas de seguridad y las nuevas relaciones? ¿Existe riesgo de contagio del virus más famoso del siglo XXI al mantener relaciones sexuales? ¿Hay que hacer caso a Canadá y no quitarse la mascarilla para intimar?

Hemos planteado estas cuestiones a Julia Fleta Pascual, sexóloga y psicóloga del equipo del Instituto Amaltea, y estas son sus respuestas.

Hasta el momento parece que el sudor no es transmisor del virus pero sí lo es la saliva. ¿Qué sucede con el resto de fluidos corporales que pueden entrar en contacto durante las relaciones sin barrera física?

Por ahora pocos son estudios sobre la posible existencia de coronavirus en el semen y los resultados no son concluyentes. Hace falta más investigación e información al respecto, pero los primeros resultados apuntan a una ausencia de transmisión del coronavirus a través del semen y del líquido vaginal, siendo prácticamente nulo el contagio a través de estos fluidos.

No podemos olvidar que siguen existiendo muchas infecciones de transmisión sexual (ITS) que siguen presentes y que un preservativo puede evitar.

Canadá ha recomendado que, de la misma forma que se utiliza condón para protegerse de determinadas infecciones, aconsejan utilizar la mascarilla para mantener relaciones sexuales, así como evitar los besos y el contacto cara a cara. ¿Qué piensas de esta medida?

En este sentido creo que es importante marcar una diferencia entre los distintos tipos de culturas y los distintos tipos de parejas. Quizá en algunas culturas donde el contacto físico no es un medio de relacionares o no tiene tanta relevancia como sí tiene en nuestra cultura, proponer el uso de mascarillas para mantener relaciones sexuales pueda ser una opción o una medida a tener en cuenta. En nuestra cultura no sé hasta qué punto las parejas lo vería como una opción. Vivimos en una sociedad que aún está aprendiendo a no besarse ni abrazarse cuando se saludan o se despiden.

También habría que hacer una distinción entre parejas que conviven y parejas que no. Que una pareja que comparte intimidad y espacios se tenga que poner una mascarilla a la hora de tener relaciones sexuales, sería un poco “raro”, puesto que el resto del tiempo estaría igualmente expuesto/a al contacto con su pareja. En este caso hay que confiar en que nuestra pareja cuando sale de casa, toma las medidas necesarias para protegerse lo mejor posible.

Quizá lo tengan más complicado las parejas que no conviven y quisieran mantener relaciones, donde el riesgo está más presente.

La distancia social puede ser difícil de compatibilizar con una relación que empieza. ¿Qué se recomienda hacer?

Por fortuna vivimos en un momento donde los medios para comunicarnos están más avanzados que nunca, lo que nos permite estar siempre conectados con cualquier persona en cualquier parte del mundo, así que podemos aprovechar esta tecnología también para las relaciones de pareja.

Pedirle a una pareja que está comenzando que no se toque, no se bese, no se abrace es duro, así que tendrán que ponerse creativos y relacionarse de una forma más segura hasta que esto pase. Exploremos otras formas de expresarnos, a través de una mirada, el olfato, el lenguaje no verbal…

Ahora toca relacionarse de una forma más virtual y no tan “presencial”. Tenemos videollamadas, whatsapps, snapchat, y un sinfín de aplicaciones que nos permiten estar más “cerca” sin correr riesgos. ¡Aprovechemos las tecnologías!

¿Claves para un sexo seguro ahora?

Lo primero no podemos perder de vista que estamos en una situación excepcional y temporal, así que hay que adaptarse a las “nuevas” circunstancias.

Parece que desde hace unos meses todo lleva la palabra “nueva” pero así es, “nueva” normalidad, “nueva” sexualidad, “nuevas” formas de relacionarse, así que vamos con unas cuantas claves:

Como hemos dicho antes, si convives con tu pareja, puedes seguir con tus relaciones eróticas más o menos como hasta ahora con la precaución de una buena higiene antes y después de las relaciones (lavarse bien las manos, por ejemplo).

Las parejas ocasionales no son una buena opción en estos momentos, se debería evitar el contacto físico con personas que no pertenezcan a nuestro entorno. Para estos casos, se debería recurrir al mundo virtual.

Aunque el foco de atención está ahora en la covid, las ITS siguen aumentando, así que el uso del preservativo (sobre todo con parejas ocasionales) siegue siendo muy necesario para evitar otro tipo de contagios y enfermedades.

