Once respuestas a preguntas frecuentes sobre las pruebas de Infeciones de Transmisión Sexual (ITS)

Las ETS, también conocidas como Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o Infecciones de Transmisión Genital (ITG), mostraban, según los datos publicados el pasado mes de febrero en el en el Boletín Epidemiológico de Aragón, un significativo crecimiento en los últimos años.

Como conclusión, la doctora María José Crusells, del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico de Zaragoza indicaba que los datos "relacionados con la población joven", eran los que más preocupaban al personal sanitario, ligados, entre otras cosas, a un gran desconocimiento en cuanto a este tipo de patologías; independientemente de su nivel social y educativo, que, según la especialista, debería mejorarse a través de campañas de concienciación.

¿Dónde empieza el riesgo?

"En una relación íntima -según explica Ana Lobera, enfermera del equipo de educación afectivo sexual del Centro Municipal de promoción de la Salud Amparo Poch-, ya sea una relación estable o no, ya sea con personas más o menos conocidas, se ponen en juego dos cuerpos y dos microbiologías, pero también dos vidas, cada una de ellas con sus deseos, significados, sentimientos, ilusiones, valores, diferencias, afectos peculiaridades".

Es precisamente por ello que la sanitaria recuerda que "estos juegos deberían de ser siempre elegidos por quienes participan y, por supuesto, divertidos y beneficiosos para todas las personas que libremente eligen compartir. Cuando estamos a gusto con otra persona, hay veces que es difícil pensar que esa persona te puede contagiar algo malo como una Infección de Transmisión Genital (ITG), así que para disfrutar de las relaciones es mejor conocer bien y utilizar las medidas de protección frente a enfermedades y también decidir cuándo se desea tener hijos".

De no ser así y haber podido contagiarse, Lobera indica que "el diagnóstico precoz permite beneficiarse lo antes posible de un seguimiento médico y acceder a un tratamiento eficaz que evita la progresión de la enfermedad, mejora la calidad de vida y aumenta la supervivencia" y, además, "permite adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar transmitir la infección a otras personas".

"Durante las primeras semanas después de la infección -prosigue-, fase que se denomina 'primoinfección', la posibilidad de contagiar a otras personas es muy elevada", en cambio, "la motivación para hacerse la prueba tiende a disminuir al pasar el tiempo desde el momento de la práctica de riesgo". ¿El resultado? "En España, entre un 25% y un 30% de las personas con infección por el VIH desconoce su situación, y se estima que más de la mitad de las nuevas infecciones procede de este grupo de población no diagnosticada". Así pues, la enfermera recomienda "no dudar en solicitar las pruebas si se tiene la más mínima duda".

10 preguntas frecuentes sobre las pruebas

1. ¿Necesito dar un motivo para querer practicarme estas pruebas?

"Los datos médicos están protegidos por ley, así que solamente es necesario comentar el motivo de querer hacerse las pruebas al médico al que las va a solicitar (no en la recepción ni al pedir la cita). Un consejo: Ser sinceros con los profesionales sanitarios que te atiendan al hablar de tu vida sexual. Puede resultar un poco incómodo al principio pero piensa que es importante cuidar tu salud y la de tus parejas sexuales. Puedes empezar diciendo a tu médico por ejemplo: 'Nunca me hice pruebas de ETS. ¿Debería hacérmelas?' o '¿A qué ETS debo prestar atención?', '¿Cómo sabré si debo hacerme pruebas?'".

2. ¿Debo esperar a presentar síntomas?

"No. Desde el momento del contagio de una enfermedad infecciosa, hasta que ésta se desarrolla hay un tiempo en que la persona infectada no nota ningún síntoma. Es lo que llamamos el periodo de incubación. Según la enfermedad de la que se trate este tiempo puede ser breve o muy largo (de días, semanas o incluso años como en el VIH-SIDA), así que lo mejor es no esperar si se ha tenido relaciones sin protección".

3. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que el resultado sea concluyente?

"El personal sanitario indicará cuándo hacer las pruebas y si es necesario repetirlas o no después de un tiempo aunque no se hayan tenido más contactos sexuales sin protección. Para el diagnóstico de algunas de estas enfermedades se tiene en cuenta lo que llamamos 'periodo ventana', que es el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de anticuerpos detectables en una analítica. Por eso, a veces el médico recomendará esperar un tiempo y repetir la prueba".

4. ¿Dónde puedo hacerme la prueba de ITG?

"Las pruebas se realizan de forma voluntaria, anónima y gratuita en la sanidad pública o en algunas ONG que las realizan. Puedes acudir a los Centros de Salud de Atención Primaria y también, para los jóvenes (hasta 25 años) que viven en Zaragoza, el Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch (C/ Añón, 3-5, bajos 50002; teléfono 976726043) es un recurso adecuado para todo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Además, la atención atención es gratuita y confidencial".

5. ¿Basta con pedir cita?

"Sí".

6. Si soy menor, ¿necesito ir acompañado/a de un adulto?

"Si ya se han cumplido los 16 años se puede acudir solo a una visita médica (la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, establece la emancipación sanitaria en los 16 años).

Aún así, si se tiene buena relación con los padres-madres o familiares con los que viven los jóvenes, cabe esperar que los adultos los apoyen en los momentos difíciles".

7. ¿Qué tipo de pruebas se realizan y en qué consisten?

"Dependiendo de cada enfermedad y de la situación de la persona, se realizan unas pruebas u otras. Para la mayoría se utilizan análisis de sangre o de saliva. A veces también se recogen muestras de exudados en la boca o de alguna lesión si hubiese en el pene, el ano o la vagina".

8. ¿Duelen?

"Las molestias de la prueba son muy pequeñas en comparación con los beneficios de conocer un diagnóstico de una ITG, ya sea positivo o negativo".

9. ¿Cuánto tardan los resultados?

"Hay varios tipos de pruebas. Los resultados pueden obtenerse muy rápido (como en la prueba rápida del VIH-SIDA, que se obtienen en 30 minutos), pueden tardar varias semanas o algunas pueden incluso necesitar repetirse a los 3 meses".

10. ¿Puedo realizarme una prueba rápida de VIH en una farmacia?

"En las farmacias aragonesas no. En alguna otra comunidad autónoma sí es posible". Lo que sí está disponible es "un auto test de VIH", tal y como indican desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Esta prueba (de un solo uso) no requiere prescripción médica y cuesta en torno a 30 euros. Contiene un soporte, una toallita desinfectante, una gasa, un envase, que contiene el dispositivo de la prueba y su tapón, una lanceta y una tirita, tal y como indica CESIDA en este vídeo explicativo sobre cómo llevar a cabo el auto test.

10. ¿Qué hago si los resultados son positivos de ITG?

"Los profesionales sanitarios son quienes mejor van a orientar en todos los pasos a seguir cuando hay un diagnóstico positivo.

Informarse acerca de las ETS diagnosticadas ayudará a cuidarse de la mejor manera posible, protegerse de reinfecciones y evitar la transmisión a otras personas.

Existen organizaciones de personas afectadas que proporcionan de forma gratuita servicios de información, asesoramiento y atención psicológica en los casos necesarios, y que ofrecen un espacio para compartir experiencias, expresar emociones, consultar sobre temas de salud y problemas derivados del diagnóstico, etc.".