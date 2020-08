Asocian el síndrome de ovario poliquístico con mayor riesgo de enfermedad cardíaca

Las mujeres de 30 y 40 años con síndrome de ovario poliquístico (SOPQ) son más propensas a contraer enfermedades cardíacas, según un estudio publicado en la revista 'European Journal of Preventive Cardiology', editada por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés). Se estima que entre el 6 y el 20 por ciento de las mujeres en edad reproductiva tienen síndrome de ovario poliquístico. Las características de esta condición incluyen múltiples quistes (sacos llenos de líquido) en los ovarios, períodos irregulares, exceso de vello corporal o pérdida de pelo de la cabeza debido a los altos niveles de hormonas masculinas, y dificultad para quedar embarazada. Además, las mujeres con SOPQ tienen más probabilidades de tener sobrepeso o ser obesas, de tener diabetes y de padecer presión arterial alta, todos ellos factores de riesgo de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales.

Este estudio examinó si este perfil de riesgo se traduce en una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y, por primera vez, si esto persiste a lo largo de la vida. "Algunos síntomas del síndrome poliquístico de ovario sólo están presentes durante los años reproductivos, por lo que es posible que la mayor probabilidad de enfermedad cardíaca desaparezca más adelante en la vida", explica la autora del estudio, Clare Oliver-Williams, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

En el estudio participaron 60.574 mujeres que recibieron tratamiento para ayudarlas a quedar embarazadas, como la fecundación 'in vitro' (FIV), desde 1994 hasta 2015. De ellas, 6.149 (10,2%) tenían SOPQ. Los investigadores utilizaron los registros médicos para hacer un seguimiento de las mujeres durante nueve años. Durante ese período, 2.925 (4,8%) mujeres desarrollaron enfermedades cardiovasculares.

En general, las mujeres con SOPQ tenían un 19 por ciento más de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares que las mujeres que no tenían SOPQ. Cuando se las dividió en grupos de edad, las mujeres con SOPQ de 50 años o más no tuvieron un riesgo mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares en comparación con sus pares sin SOPQ, mientras que las de 30 y 40 años si experimentaron un riesgo mayor.La evidencia en las menores de 30 años era menos clara; esto es probable porque no había suficientes mujeres de esa edad en el conjunto de datos para identificar el riesgo.

"La salud cardíaca parece ser un problema particular para las mujeres jóvenes con SOPQ. Esto puede deberse a que es más probable que tengan sobrepeso y tengan presión arterial alta y diabetes en comparación con sus pares. Estudios anteriores han sugerido que estas diferencias disminuyen con la edad. En otras palabras, a medida que las mujeres sin SOPQ envejecen, tienen cada vez más sobrepeso y desarrollan presión arterial alta y diabetes. En un sentido negativo, se ponen al día con sus pares con el SOPQ", apunta Oliver-Williams.

Ver otras noticias de salud