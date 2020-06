La báscula tradicional: ¿un diagnóstico efectivo para saber si estamos en forma?

Ahora que se acerca el momento de mostrar los resultados de la Operación Bikini son muchos los que temen el momento de subirse a la báscula para saber si, de verdad, lo han conseguido. Sin embargo, debemos saber que nuestro peso cambia según la hora del día o si has ido al baño (que deberías usar a oscuras) y nuestro aspecto también varía tras las comidas. Además, la báscula tradicional a la que siempre acudimos para comprobar nuestros avances no es del todo fiable a no ser que cuenta con unas prestaciones más precisas.

De hecho, muchas de ellas solo muestran el peso corporal, un dato importante solo si se tiene en cuenta en conjunto con otras mediciones que nos aportan una información mucho más amplia del estado de nuestro organismo. Para conseguirlas, necesitamos contar con una báscula digital con diagnóstico que, además de los kilos, nos muestre otros índices que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos respecto a nuestra forma física. Eso sí, ante cualquier duda o preocupación, debemos acudir a la consulta de un especialista que será quien mejor pueda guiarnos en este proceso.

Amazon ha rebajado, solo durante las próximas horas y en unidades limitadas, la báscula digital de Beurer, y, por menos de 20 euros, puedes conocer un sinfín de datos sobre tu organismo para poder seguir una alimentación y unos entrenamientos más efectivos. ¿Quieres saber qué información te ofrece? ¡Pues sigue leyendo!

Esta báscula es capaz de medir muchos índices corporales. Amazon

¿Cuáles son los valores que importan de mi peso?

Además de darnos la información general de nuestro peso que, con ayuda del espejo, nos puede ayudar a saber si necesitamos algo de régimen (de adelgazamiento o engorde) o si estamos en nuestra línea, las básculas inteligentes aportan informes detallados sobre todos los índices que condicionan los kilos finales y que nos ayudarán a saber –siempre con el asesoramiento de nuestro médico de cabecera– si estamos en forma. Entonces, ¿cuáles son los datos que va a medir este 'gadget' y qué significan?

IMC. El índice de Masa Corporal es la relación que existe entre nuestro peso y nuestra altura y ayuda a saber si nos encontramos entre unos parámetros médicos que, aproximadamente, pueden ayudarnos a hacernos una idea de nuestro estado físico.

Grasa corporal. El porcentaje de grasa corporal debe estar acorde a nuestro sexo y edad. Así la normalidad en hombres suele estar entre 8% y 20%, si se está en un rango de edad entre 20 y 39 años; 11 y 22%, entre 40 y 59 años; y 13 y 25%, si se es mayor de 60 años. En el caso de las mujeres, entre 23% y 35%, si se está en un rango de edad entre 20 y 39 años; 24 y 36%, entre 40 y 59 años; y 13 y 25%, si se es mayor de 60 años.

Agua corporal. Los seres humanos somos, básicamente, agua. Por ello, este nivel es esencial que esté siempre bajo control y nunca por debajo, aunque esto consiga que pesemos menos. Si bien es cierto que la normalidad oscila según la edad, la media saludable es de 70% para hombres y de 50% para mujeres.

Masa muscular. Dato de gran importancia para aquellos que buscan definir y aumentar este valor, saludable para mujeres cuando está en torno al 80% y en hombres, al 85%.

Masa ósea. La media de la normalidad para hombres se encuentra entre los 2,66 y 3,69 kilos, mientras que para mujeres está en 1,95 y 2,95 kilos.

Cabe destacar que esta báscula de Beurer da datos aproximados y que, según los resultados y nuestros objetivos físicos, debemos ponernos en contacto con médicos y especialistas que nos ayuden a lograrlos de manera saludable y sin excesos.

