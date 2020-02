Los impuestos al tabaco pierden capacidad para reducir el número de fumadores

La directiva europea que establece unas disposiciones comunes sobre impuestos al tabaco ha perdido parte de su capacidad para reducir el número de fumadores en la Unión Europea, que todavía se mantiene en un nivel superior al esperado, según un informe publicado este lunes por la Comisión Europea.

El documento analiza evalúa el rendimiento de la directiva que recoge reglas comunes sobre los impuestos al tabaco y concluye que, aunque han funcionado bien en materia de predictibilidad y estabilidad para los ingresos fiscales de los Estados miembros, ya no es tan efectiva con respecto a la disuasión del consumo.

El texto remarca que, con respecto al objetivo de alcanzar un "elevado nivel de protección de la salud" en la UE, la normativa "ha contribuido a la caída de la prevalencia del tabaco pero sólo hasta cierto nivel", puesto que este indicador sigue siendo "más alto que lo esperado". Aun así, los impuestos al tabaco han sido el "principal factor " en la disminución del consumo.

"La relevancia de la directiva ha disminuido con el paso del tiempo y ya no cumple su objetivo", zanja el informe, que añade que el tipo impositivo mínimo al tabaco en la UE "ha perdido ahora el efecto de tracción que contribuirían a un cumplimiento más ambicioso" de sus metas, que son la salud pública y una mayor convergencia impositiva en el bloque. En la misma línea, recalca que los tipos mínimos, las estructuras del impuesto y las distintas categorías "ya no son relevantes para atajar los desafíos futuros", en particular para productos como los cigarrillos electrónicos y otros nuevos en el mercado.

De hecho, el documento advierte de que la directiva vigente "no es capaz de aportar una imposición armonizada explícita para cigarrillos electrónicos y productos derivados del tabaco". Esta falta de armonización, añade, está limitando la posibilidad de vigilar y controlar los nuevos productos.

De esta forma, el "principal desafío" sería "reconciliar" los dos grandes objetivos de la normativa, que son garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y al mismo tiempo asegurar un elevado nivel de salud pública. En este sentido, el problema es la "ambivalencia" entre ambos, puesto que la falta de convergencia en los impuestos al tabaco está permitiendo un comercio "muy lucrativo y sencillo" en las fronteras de los socios europeos.

"La falta de convergencia de los tipos (impositivos) en la UE genera en algunos casos altos niveles de flujos transfronterizos no intencionados", avisa el informe. Por eso, la pérdida de ingresos de algunos Estados miembros es "significativa" mientras que otros cuentan con "considerables ingresos extraordinarios" comparados con el consumo local.

