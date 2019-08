Un estudio apunta que el omega-3 no tiene efectos positivos sobre la diabetes tipo 2

Los ácidos grasos omega-3 tienen poco o ningún efecto sobre el riesgo de diabetes tipo 2, según una nueva investigación de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, que publica el 'British Medical Journal'.

El aumento del consumo de ácidos grasos omega-3 se promueve ampliamente a nivel mundial debido a la creencia común de que protegerá contra la diabetes o, incluso, revertirá, sus efectos. Pero esta revisión sistemática encargada por la Organización Mundial de la Salud ha comprobado que los suplementos de omega-3 no ofrecen ningún beneficio.

A pesar de que más de 58.000 participantes fueron asignados al azar a ensayos a largo plazo, y el 4 por ciento de los participantes que desarrollaron diabetes, las personas que fueron elegidas al azar para consumir más grasas omega-3 de cadena larga (aceites de pescado) tenían el mismo riesgo de diagnóstico de diabetes que el grupo de control que no tomó más aceite de pescado.

La glucosa en sangre, la insulina y la hemoglobina glucosilada también son similares tanto en las personas que toman como en las que no toman suplementos de aceite de pescado. Hubo una ausencia total de efecto de los aceites de pescado en cualquiera de estos factores relacionados con el riesgo de diabetes. Sin embargo, hubo alguna evidencia débil de que cuando las personas toman altas dosis de aceites de pescado pueden experimentar un empeoramiento del metabolismo de la glucosa.

Los principales tipos de ácidos grasos omega 3 son el ácido alfa-linolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). El ALA normalmente se encuentra en las grasas de los alimentos vegetales, como las nueces y las semillas (las nueces y las semillas de colza son fuentes ricas). El EPA y el DHA, denominados colectivamente grasas omega 3 de cadena larga, se encuentran naturalmente en el pescado graso, como el salmón y los aceites de pescado, incluido el aceite de hígado de bacalao. Los ácidos grasos Omega 3 también están disponibles como suplementos de venta libre que se compran y usan ampliamente.

El equipo de investigación evaluó los efectos de los ácidos grasos omega-3 de cadena larga, ALA, omega-6 y ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), tomados como cápsulas suplementarias o a través de alimentos enriquecidos o naturalmente ricos. La revisión sistemática combina los resultados de 83 ensayos controlados aleatorios que incluyeron a 121.070 personas con y sin diabetes, todas con una duración de al menos seis meses, hombres y mujeres, algunos sanos y otros con diabetes existente, de América del Norte, América del Sur, Europa, Australia y Asia, en estudios publicados desde la década de 1960 hasta 2018. La investigación evaluó los efectos del aumento de las grasas omega-3 de cadena larga, ALA, omega-6 y ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) en la diabetes y el metabolismo de la glucosa.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente para aumentar sus grasas poliinsaturadas o para mantener su ingesta habitual durante al menos seis meses. Claramente no hubo ningún efecto de aumentar las grasas omega-3 de cadena larga sobre la diabetes, pero no hubo información suficiente de los ensayos de ALA, omega-6 o grasas poliinsaturadas totales para evaluar los efectos protectores o perjudiciales.

Los revisores verificaron nuevamente sus datos mediante análisis de sensibilidad. Por ejemplo, verificaron que los resultados no cambiaron cuando solo se incluyeron los ensayos de la más alta calidad (aquellos con al menos riesgo de sesgo). Utilizaron subgrupos para verificar si los resultados diferían con diferentes dosis de omega-3 de cadena larga (no encontraban diferentes efectos a diferentes dosis, excepto una sugerencia de daño a dosis superiores a 4,4 gramos por día) o por la duración del ensayo (no se sugerían diferentes efectos efectos en ensayos más largos o más cortos).

Los resultados muestran que el aumento de omega-3 de cadena larga tuvo poco o ningún efecto sobre el diagnóstico de diabetes o el metabolismo de la glucosa, pero dosis altas, a niveles encontrados en algunos suplementos, podrían empeorar el metabolismo de la glucosa.

El autor principal, el doctor Lee Hooper, de la Escuela de Medicina Norwich de la UEA, señala que su investigación previa "ha demostrado que los suplementos de omega 3 de cadena larga, incluidos los aceites de pescado, no protegen contra afecciones como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales o la muerte. Esta revisión muestra que tampoco previenen ni tratan la diabetes".

Por ello, advierte de que "los suplementos de omega-3 no deben ser alentados para la prevención o el tratamiento de la diabetes. Si las personas eligen tomar cápsulas de aceite de pescado suplementarias para tratar o prevenir la diabetes, o para reducir los niveles de triglicéridos en la sangre, entonces deben usar dosis de menos de 4.4 gramos por día para evitar posibles resultados negativos". El doctor destaca que esta gran revisión sistemática incluyó información de miles de personas durante largos períodos y "a pesar de toda esta información, no vemos efectos protectores. Los estudios más confiables mostraron consistentemente poco o ningún efecto de las grasas omega 3 de cadena larga en la diabetes".

Por su parte, la primera autora conjunta, la doctora Julii Brainard, también de la Escuela de Medicina de Norwich, añade que "el pescado azul puede ser un alimento muy nutritivo como parte de una dieta equilibrada, pero no encontramos suficientes ensayos que animaran a los participantes a comer más pescado azul para saber si es útil para prevenir la diabetes o mejorar el metabolismo de la glucosa. Lo que sí encontramos es que no hay un valor demostrable en las personas comunes que toman suplementos de aceite omega 3 para la prevención o el tratamiento de la diabetes".

