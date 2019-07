Tres consejos para reducir el consumo de azúcar en verano

1

Frutas, verduras y hortalizas

Tomar verduras, frutas, hortalizas, legumbres, a poder ser, en su formato natural, ya que tienen efectos beneficiosos demostrados para la salud en humanos, y solo contienen azúcares intrínsecos. Los azúcares intrínsecos son aquellos presentes en los alimentos frescos y sin procesar, que no contienen ningún ingrediente añadido: manzanas, naranjas, plátanos, melón, sandía… Este tipo de azúcares no son perjudiciales para la salud, ya que van acompañados de todos los componentes del alimento sin procesar. Un ejemplo de ello es la fibra de la fruta, que retrasa la absorción de este azúcar y evita que aparezca de forma rápida en la sangre. Esta fibra es responsable también de aumentar la saciedad y ayudarnos a no excedernos en la ingesta energética.