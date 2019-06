"Las zonas de fricción dependen de la anatomía del pie, de la pisada y, por supuesto, de las características del calzado", asegura Sánchez, quien destaca que, por ello, no existe una parte más sensible o expuesta a las rozaduras .

Las tiritas no están recomendadas, porque "suelen tener un recubrimiento plástico que no transpira , produciendo la maceración de la piel (se reblandece y se pone blanquecina) y dificultando el proceso de cicatrización", informa Sánchez. Respecto a los apósitos hidrocoloides, asegura que " son una buena opción para las rozaduras , siempre que se utilicen de manera adecuada". Cuando está en contacto con una herida, este material se gelifica para mantener la humedad y la temperatura óptimas para la cicatrización de la lesión, además de reducir el dolor. Se deben aplicar con la lesión limpia y seca y pueden durar hasta una semana", explica Sánchez, quien añade que " si el apósito se hincha y palidece al ponerlo, es buena señal: está haciendo su efecto ".

4

¿Debería tirar la sandalia?

Es habitual que las rozaduras veraniegas nos salgan cuando estrenamos calzado, lo que dificulta tomar una decisión: ¿debería dar de sí el zapato o deshacerme de él, directamente? "Como reza el dicho: más vale prevenir que curar; y tiene toda la razón. Es mejor evitar las lesiones a esperar que aparezcan y luego tratarlas, ya que, aunque no suele pasar, las heridas pueden complicarse", advierte Sánchez. "Cabe la posibilidad de que la piel de nuestros pies nunca se acostumbre a esa sandalia, por lo que lo más recomendable es usar calzado que no produzca rozaduras", informa. No obstante, si con un calcetín fino o cubriendo una costura o tira las heridas dejan de aparecer, no hay por qué decir adiós a las sandalias en cuestión.