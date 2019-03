La ONT espera recibir la primera petición de trasplante de útero en España

La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha informado de que probablemente este año vayan a recibir una petición oficial para realizar el primer trasplante de útero en España , procedimiento que, hoy por hoy, considera "desproporcionado" por el beneficio que puede aportar.

En el desayuno informativo 'Foro Salud', organizado con motivo del Día Nacional del Trasplante, Domínguez-Gil ha avisado de que en el momento en el que les llegue oficialmente esta petición, por ahora sólo lo saben a nivel extraoficial, lo tendrá que valorar el comité de ética asistencial del centro hospitalario que lo solicite y la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ya que "genera dudas".

"Extraoficialmente me han dicho que me van a mandar una petición oficial. Hay varios equipos que han expresado en los últimos años su interés en llevar a cabo este procedimiento y, uno en particular, ya tiene un proyecto para poner en marcha el trasplante de útero", ha reconocido la directora general de la ONT.

En este punto, Domínguez-Gil ha insistido en que el procedimiento "genera dudas" ya que se está sometiendo a la donante a una cirugía mayor, lo que supone un riesgo, al igual que al que se enfrenta la mujer receptora, a la cual se le añade el riesgo de la inmunosupresión, el cual puede influir en el desarrollo del embrión.

"Es cierto que ya hay una gran experiencia de pacientes trasplantadas que han sido madres, por lo que tampoco es imposible, pero son un cúmulo de riesgos que no sabemos si son proporcionados para el fin que persigue que es hacer posible la maternidad, no obstante entiendo la desesperación de una mujer que quiere ser madre y no puede", ha dicho, para avisar de que, además, es necesario plantearse también si este proceso lo tiene que cubrir, o no, el Sistema Nacional de Salud.

