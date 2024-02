Entre los recorridos ácidos, tiernos, humorísticos, soñadores y a la vez lúcidos de ‘El peatón sentimental’ (Xórdica, 2022), Julio José Ordovás incorpora con coraje lugares zaragozanos que dejaron su huella en la vida del cronista, un traslúcido avatar literario del escritor.

Faltándome esa valentía, imprescindible para contar la verdad, cuando recorro Zaragoza procuro retirar la mirada de lo que me evoca mi ayer más sentido. Además, comoquiera que también me hiere el pasado histórico y monumental, cargado de superstición, injusticia y tragedia, de un tiempo a esta parte solo busco en mi ciudad las novedades. Digamos que vengo siendo un explorador post-2008, si bien, no faltan razones para opinar que lo que soy es un snob.

Por otro lado, sé que me estoy convirtiendo en un tipo huraño y quejicoso. Y la verdad es que, excepto algunas esculturas delicadas que están brotando un tanto al tuntún, lo más reciente me desagrada. Imaginar la futura Romareda y su coste me aterra.

En la actualidad me perturba mucho la plaga de carteles luminosos que nos asuela, quizás superada en dañina ostentación por los cachivaches descomunales de la renovada plaza de Salamero, mutilada hace cinco décadas por una mole oscura de acero, hormigón y cristal, que, además, ocultó la fachada barroca de Santiago el Mayor.

A este paso, acabaré limitándome a recorrer los tejados de Zaragoza, a vista de dron. Por lo pronto, me intrigan las prominencias cimeras de los edificios, esas maravillosas chapuzas concebidas con ese estilo tan nuestro de la funcionalidad ilegal y barata. Sí, lo mío será la vida de arriba, a distancia. Las emociones de abajo ya cuentan con el coraje de Ordovás.

