Etopia es el nombre del Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. Como todavía se puede leer en la web municipal, "es el espacio al que la ciudadanía acude para descubrir las nuevas ideas sobre arte, tecnología, ciencia y sociedad contemporánea".

Queda a desmano del centro. Está al lado de la estación de Delicias –en la calle Ciudad de Soria– marcando el límite del erial que se extiende desde la Aljafería. Al final de ese descampado –en la esquina de la soñada Milla Digital, que proyectó el alcalde Belloch con su equipo y cercenó la ‘gran recesión’–, se construyeron más de 16.000 metros cuadrados. Son tres edificios de un mismo equipamiento urbano municipal que, como dice su web, "alberga laboratorios, espacios de creación, salas de exposiciones, incubadoras de industrias culturales y creativas y una residencia para creadores multidisciplinares, con un equipo humano que favorece la interconexión entre todas ellas".

Etopia nació como una gran idea y se ha convertido en una valiosa realidad

El pasado mes de diciembre se celebró su décimo aniversario. En estos diez años de funcionamiento han conseguido llenar de contenido este continente singular. Se ha convertido en algo más que un laboratorio de ideas, de actividades y creatividad. Han sido muchas las personas que se han implicado en su diseño, gestión y evolución. Su ‘fachada media’ es un referente internacional en el arte digital. Al igual que muchas otras iniciativas financiadas con fondos europeos y con otras convocatorias en las que la divulgación científica, la experimentación y la formación de niños, jóvenes y adultos ha abierto ventanas al futuro.

Etopia es algo más que una gran idea. Se ha convertido en una realidad. Es un ‘atractor’ de talento. Es una iniciativa pública que produce una singularidad multifactorial en varios niveles. Sirve para impulsar la ciencia ciudadana, la extensión del conocimiento científico, la experimentación en ámbitos liminares de las tecnologías digitales, pero también sirve de residencia para sostener otras iniciativas que enriquecen la colaboración público-privada. Es un motor cultural, una fuente de innovación artística y ‘polinización’ de la propia ciudad. Es una forma de fecundar la cosmovisión de esta Zaragoza contemporánea que quiere destacar internacionalmente. En este tiempo, ha generado controversias desde su origen hasta la actualidad.

Es un atractor de talento que favorece la extensión del conocimiento científico y la experimentación con tecnologías digitales, contribuyendo a que Zaragoza destaque internacionalmente

El pasado viernes, en el recital de ‘Tarta Relena’, se encendió una alarma. HERALDO publicaba el domingo la noticia del recorte del programa cultural de Etopia. Puntualizando que "el Ayuntamiento dice que mantiene el apoyo y alega que la programación depende de Zaragoza Ciudad del Conocimiento". Entre unos y otros tienen que revisar hacia dónde quieren llevar Etopia. Esperemos que no suceda como en su día con el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Ahí la incompetencia de unos burócratas lastrados por su estrechez de miras arrasó la impresionante trayectoria alcanzada por Pedro Purroy y su equipo. Esperemos que el PP no cometa con Etopia un error similar. No vale con escudarse en la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Ni cerrar la residencia sin más.

Siempre hay cosas que mejorar. Siempre existen distintas perspectivas. Siempre se cometen errores y siempre hay que aprender. Gracias a Etopia, Zaragoza ocupa un lugar internacionalmente. Es uno de los puntales de esa conquista. Esperemos que cuando se mida "el impacto deseado", nos cuenten quiénes son los deseosos, cuáles son sus deseos y a dónde nos quieren llevar. Las políticas públicas han de rendir cuentas y evaluarse para gestionar los ‘siempre’ escasos fondos. Hace falta transparencia, también saber y capacidad.

Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza

