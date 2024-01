Hay veces que una palabra, desconocida hasta el momento para nosotros, irrumpe en nuestras vidas con más fuerza que un virus invernal. Cuando eso sucede, de nada sirve la profilaxis post-exposición. La tenaz palabrita nos persigue y nos asalta en los momentos y lugares más insospechados, retándonos a convivir con ella.

Mis Navidades 2023 han sido las Navidades de la irrupción por doquier del término barista: bebida vegetal edición barista, lápiz ‘latte art’ para barista, sello de barista, cereales extra barista… Espero no ser el único espécimen humano que en estos últimos tiempos se ha preguntado: ¿Qué diantre significa la palabra barista? Como punto de partida, hay que saber que el barista nada tiene que ver con el barrista. Este último no es, haciendo un chiste facilón, el experto en acodarse en la barra de un bar, sino un artista de circo que trabaja en las barras fijas. Alejada del contexto circense, la voz barista, en italiano, se aplica a la persona que atiende la barra de un bar. En países angloparlantes y en la América hispanoparlante el término barista ha desarrollado un significado más específico, designando a un profesional especializado en el café de calidad. Así nos lo cuentan Fundéu y la RAE. Esta última institución apunta que ya existe una propuesta para que el vocablo barista acceda al diccionario académico. Si no, al tiempo… Cuenten las veces que se topan con este vocablo antes de que acabe el mes de enero.