Cartas al director de HERALDO: La metamorfosis de un actor

La metamorfosis de un actor

Ser actor de teatro no es fácil. Actúas en vivo y en directo y ante cualquier contratiempo no se puede dar marcha atrás para rectificar. Pero el vivo, al actor, lo engrandece. Es fundamental tener buena memoria, ya que no puedes titubear en el escenario y si así ocurriese debes tener capacidad de improvisación, repentizar sobre la marcha para no desconectar al grupo, ya que tienes que estar al servicio de los compañeros de reparto, olvidándote de tu ego.

Hay que tener también una gran sensibilidad emocional y tienes que vivir, sentir el personaje desde dentro, construyéndolo lo más verosímil posible, que sea un personaje creíble, a veces, hasta tirar de la imaginación. El personaje debe crecer. Tu yo real desaparece, dejas de existir, te conviertes en ese personaje y lo debes proyectar a través de la cuarta pared al público con una buena vocalización en los diálogos, con una buena expresión corporal y con un buen lenguaje no verbal partiendo de un convencimiento profundo. Como la temática de las obras puede ser muy variada hay que estar preparado para todo. La versatilidad es condición indispensable y hay que tener algo de camaleónico, pues puedes comulgar o no con las ideas del personaje, con su físico, sus inquietudes, manías, gestos… De los demás también se aprende, bien sea de un actor consagrado bien de un principiante. La observación instruye, forma. Nunca se acaba de estudiar y hay que pensar que cada personaje es un mundo, un reto nuevo. Es imprescindible que impere, sobre todo, la naturalidad, la fluidez verbal, la espontaneidad y desechando la sobreactuación. El escenario se tiene que convertir en un espacio de disfrute y si logras arrancar el reconocimiento y aplausos del público te compensa con creces ese duro camino, que lo es, que has recorrido.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

En cultura, vamos hacia atrás

En cultura y en apreciar a los que han difundido Aragón por el mundo somos ignorantes e incultos. Hablé con el padre Muneta, compositor de alto nivel nacido en Larraga (Navarra). Ya ha cedido a su localidad el 85% de su obra, que la tienen custodiada, archivada con exquisito cuidado: tres enormes plantas de un gran edificio con más de 40 administrativos. Al padre Muneta le dediqué un breve artículo en otro medio y rápidamente me llamó para agradecerlo. Es un gran compositor, que ha vivido 50 años en Teruel y lo ha sido todo en la vida musical de esta provincia, de Aragón y de España. Veremos cómo se le agradece. En HERALDO un artículo confirmaba que la familia Loscertales ha donado todo su archivo a la Universidad de Navarra, ya que aquí, en su tierra natal donde creó una exquisita y gran industria de muebles que están diseminados por todo el mundo, ninguna institución ha querido hacerse cargo de ese archivo. Sobran comentarios. Por último, el director de orquesta Heras-Casado, afirmaba rotundo que Aragón y Zaragoza merecen tener una orquesta sinfónica, y lo razonaba con lucidez. Estamos a la cola de España en cultura. Voy tomando nota de todo ello. En 1967 actuaron en el Principal Pilar Lorengar, Montserrat Caballé, Bernabé Martí y Pierre Fleta. Diez años después, diez óperas con las máximas figura mundiales y existía orquesta sinfónica. Para atrás como los cangrejos.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Déficit institucional

En los últimos años España tiene un profundo problema en su estructura institucional que no han sido capaces de corregir los diferentes gobiernos. Y no es fruto de la casualidad, sino consecuencia de un mecanismo de selección en los partidos políticos donde se prima mucho más la obediencia al líder que la valía y los conocimientos de las personas. A pesar del discurso triunfalista del presidente Sánchez en Davos, somos un país con problemas muy serios y nadie afronta la verdad. Tenemos una alta Administración del Estado con un sistema de elección de personas que no es el que se necesita en esta época. Tampoco la estructura de la vida social y económica es la adecuada, por cuanto ha sido intervenida por los partidos políticos y han destrozado nuestra capacidad de reacción ante los problemas. La mayoría de quienes acceden a altos cargos del Estado carecen de capacidad para desempeñarlos, pues muchos de ellos nunca han hecho nada en la vida profesional, empresarial o en su vida privada y necesitan rodearse de multitud de asesores, muchos de ellos amigos, que les ayuden en el desempeño de su cargo. Esta falta de profesionalidad y eficacia en la función pública nos lleva a un Estado que es poco operativo y resolutivo, y ello redunda en el día a día de los ciudadanos. Estamos en momentos críticos en que es necesario cambiar cuanto antes nuestra estructura institucional en todos los niveles para ser un Estado moderno y eficaz.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Récord de trasplantes

Gracias a la donación de órganos, España está batiendo sus propios récords –16 cada día en 2023– en la realización de trasplantes para aquellas personas que los necesitan y que están en lista de espera. Los trasplantes más comunes son los renales, hepáticos, de pulmón, de corazón, que son vitales, y otros muchos que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por eso es tan importante concienciarnos del bien que podemos hacer cuando en una situación irreversible podemos donar nuestro cuerpo para volver a dar cachitos de vida durante años a personas anónimas. España es pionera en este tipo de medicina avanzada, donde se necesita la cooperación y coordinación de decenas de profesionales sanitarios muy cualificados para obrar el milagro de dar más vida. Todos nos imaginamos que esto es muy caro, pero es que tener la oportunidad de volver a vivir no tiene precio. Gracias a todos los que lo hacen posible cada día en nuestra sanidad pública, una de las mejores y prestigiosas del mundo.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Un buen artículo sobre Oriente Próximo

Mi más sincera enhorabuena a José Luis Mateos por su artículo publicado en HERALDO el 20 de enero, ‘¿Las nuevas cruzadas?’. Es de elogiar tanto, desde el punto de vista periodístico como literario, la capacidad de síntesis para analizar y descomponer paso tras paso el conflicto que estamos viviendo en Oriente Próximo. Para la mayoría de la gente hay un componente de difícil interpretación o conocimiento de los países involucrados y su origen y causas. Y sin entrar en valoraciones políticas, que corrompen nuestra información. Ese es buen periodismo de divulgación.

Mariano Ara Báguena. ZARAGOZA

