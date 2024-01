Hay muchas personas que tienen perro pero tienen ‘miedo’ a los espacios cerrados (claustrofobia). Hay muchas personas que tienen perro pero tienen ‘miedo’ a subir en un avión (aerofobia). Hay muchas personas que tienen perro pero tienen ‘miedo’ a la sangre (hemofobia).

Hay muchas personas que tienen perro pero tienen ‘miedo’ a los precipicios (cremnofobia). Hay muchas personas que tienen perro pero tienen ‘miedo’ a la oscuridad (escotofobia). Pero casi todas estas personas, cuando su perro se acerca a alguien siempre dicen lo mismo: "No tengas miedo que no muerde".

Existen ‘miedos’ todavía más raros: Hay muchas personas que tienen perro pero tienen ‘miedo’ al transporte público y a los sitios donde hay mucha gente (agorafobia). Hay muchas personas que tienen perro pero tienen ‘miedo’ a conducir vehículos (amaxofobia). Hay muchas personas que tienen perro pero tienen ‘miedo’ a los payasos (coulrofobia). Pero casi todas estas personas, cuando su perro se acerca a alguien siempre dicen lo mismo: "No tengas miedo que no muerde".

Durante la reciente pandemia de la covid-19 muchas personas que tienen perro no se han vacunado porque, aunque invoquen razones trascendentes, a lo que realmente tienen ‘miedo’ es a las agujas (tripanofobia). Pero casi todas estas personas, cuando su perro se acerca a alguien siempre dicen lo mismo: "No tengas miedo que no muerde".

Hay muchas personas que tienen perro pero tienen ‘miedo’ a otros animales: a los ratones (surifobia). A las serpientes (ofidiofobia). A las arañas (aracnofobia). A los insectos (entomofobia). A las aves en general (ornitofobia). Pero casi todas estas personas, cuando su perro se acerca a alguien siempre dicen lo mismo: "No tengas miedo que no muerde".

Hay muchas personas que tienen perro y que , cuando su perro se acerca a alguien siempre dicen lo mismo:

"No tengas miedo que no muerde"



¿Por qué todas esas personas no pueden comprender que hay mucha gente que padece cinofobia, ‘miedo’ a los perros? Respétenla y no le digan esa memez de "no tengas miedo que no muerde". Y a pesar del dicho ‘perro ladrador, poco mordedor’, los que padecen cinofobia entran en pánico fácilmente cuando un perro les ladra, aunque sea un chiguagua. Por otro lado ¿alguien puede garantizar que su perro no va a morder nunca? Muchos perros también tienen ‘miedos’ irracionales y una reacción típica de los perros cuando tienen ‘miedo’ es morder.

Normalmente las mismas personas del "no tengas miedo que no muerde" suelen decir también otra memez: "A mi perro solo le falta hablar". Es más, soy muy mayor y a todos los perros que he conocido en mi vida, incluidos los míos y los de mi familia, de tan listos "solo les faltaba hablar". Pero ¡también es gorda la cosa! ¡Jamás he conocido a ninguno que realmente hablara, aunque solo fuera un poco! Y tampoco he conocido a ningún perro con el Ciclo Medio de Educación Primaria terminado.

Sobre algunos dueños de perro prefiero no hablar porque me dan más ‘miedo’ ellos que sus perros. Pero tampoco caeré en ese lugar común de que ‘cuanto más conozco a los hombres, más admiro a los perros’, una cursilada atribuida, según mis fuentes, a la marquesa de Sevigné (siglo XVII), a la marquesa de Roland (siglo XVIII) o a la escritora Marie Louise de la Ramée (siglo XIX) y, según Google, a Diógenes, a Lord Byron o a Hitler. Por cierto, hoy día, por aquello del lenguaje inclusivo, ¿no sería más correcto decir que "cuanto más conozco a los hombres y a las mujeres más quiero a los perros y a las perras"?