Un mágico despertar

Pocos momentos hay en la vida tan hermosos como el que se vive en la infancia durante el día de los Reyes Magos. Pocos despertares son tan bonitos como aquel en el que un niño se levanta y corre hacia un lugar de su casa en el que está seguro de encontrar algunos de los juguetes que había pedido. Son esos momentos de intensa alegría los que, más tarde, cuando uno ha crecido lo suficiente como para llevar el cuerpo cargado de experiencias, ayudan a recomponerse de los tragos amargos. Y son, asimismo, momentos que nadie puede arrebatar a los más pequeños, a aquellos en los que aún sobrevive la inocencia y a los que hay que cuidar y encauzar para que puedan construir un futuro en positivo.

A mi, los Reyes Magos nunca me trajeron carbón, ese regalo dulce pero envenenado con los que sus majestades de Oriente castigaban a los niños que se portaban mal. También es verdad que nunca me trajeron la casa de muñecas que yo pedía un año tras otro. Sospecho que mi carta se traspapelaba en el buzón real con frecuencia. Pero aquello nunca me traumatizó, ni me hizo sentir frustrada ni nada de nada. Me encantaba lo que me dejaban al lado del belén y comenzaba a soñar con lo que podrían traerme desde Oriente un año más tarde.

En estos mismos instantes, en todas las casas donde hay niños se disfruta del mejor despertar de nuestra infancia. Muchos tendrán demasiados regalos; otros menos. Quizás, hoy es el día indicado para que papás, abuelos, tíos y demás les cuenten, y les repitan, a sus pequeños que hay muchos otros críos como ellos que no saben lo que es un regalo.