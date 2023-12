La ‘crack’ entre los Nobel

Cuando la joven aragonesa Isabel Esaín se convirtió, a los 21 años, en la primera finalista del concurso televisivo ‘Vaya crack’, que buscaba a la persona más inteligente de España, ya dio medida de que era poseedora de múltiples talentos. La zaragozana demostró sus excelentes dotes en las seis áreas de conocimiento en las que se dividía la prueba: lógica, música, habilidades sociales, habilidad física, lenguaje y agudeza visual.

Desde entonces han pasado cuatro años y en este tiempo ha completado sus dos carreras en Londres: Bioquímica en el Imperial College y Música en el Royal College of Music (es intérprete de viola de gamba).

La genetista y música aragonesa ha sido ahora elegida por la Universidad de Cambridge, donde realiza su doctorado, para representar a esta institución académica en la ceremonia de entrega de los Nobel en Estocolmo.

Que la prestigiosa universidad británica considere a una de las nuestras como su mejor representante ante las mentes más brillantes del planeta es motivo de orgullo. Y también de reflexión. No solo porque sea mujer (el discurso que más le gustó fue, precisamente, el de la francesa Anne L’Huillier, la quinta mujer que gana el Nobel de Física en los 122 años de historia del galardón… y la primera fue Marie Curie en 1903), sino porque Isabel Esáin no es una excepción entre su generación, sino que encarna a numerosos jóvenes preparados, talentosos y comprometidos con un futuro mejor. Solo esperan la oportunidad para mostrar todas sus capacidades y sacar adelante proyectos de envergadura. Ayudémosles en ese apasionante camino. No pongamos palos en sus ruedas.

