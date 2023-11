El Foro de Derecho Aragonés

Hoy martes comienzan en Zaragoza los XXXII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, que durante tres jornadas, los días 7, 14 y 21 de noviembre, reunirán, las dos primeras en Zaragoza y la tercera en Huesca, a todos los agentes de eso tan propio de nuestra forma de ser aragonesa, y a veces tan desconocido, como es nuestro derecho foral, nuestras normas civiles.

Estos encuentros se han convertido, desde que fueron creados por el Justicia Gastón en 1991, en el lugar de estudio, reflexión y también, y no es cuestión menor, de impulso de ese ámbito de la ciencia jurídica tan ligado al ser aragonés: su derecho, y ello agrupando junto al Justiciazgo a entidades tan dispares como la judicatura y fiscalía aragonesas; los colegios profesionales de notarios, abogados, registradores o procuradores; las universidades de nuestra comunidad o la Cámara de Cuentas, que con su trabajo en común y coordinado logran que tres décadas después se mantenga vivo lo que Emilio Gastón escribió en la presentación de las actas de aquellos primeros encuentros, actas que año tras año han seguido elaborándose e imprimiéndose y son recurso bibliográfico para muchos profesionales del derecho aragonés, cuando señalaba en relación al desarrollo de las primeras reuniones: "Constituyó una esperanzadora puesta en común de las necesidades y posibilidades de establecer cauces de actuación conjunta".

Este año 2023 el que ya todos denominados ‘El Foro’ se va a adentrar en su primera sesión en una disciplina, el derecho mercantil, que tradicionalmente le ha sido ajena. Lo va a hacer mediante la ponencia de la letrada Carmen Gay, que expondrá lo que constituyó su discurso ante la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación de hace pocos meses: la inclusión de figuras de nuestro derecho foral en estatutos mercantiles, con especial incidencia en las empresas familiares de tanta tradición e importancia en Aragón, y en las que poder incluir peculiaridades de nuestro derecho civil, puede servir para su mantenimiento en el seno familiar. Completarán la mesa de conferenciantes este primer martes de noviembre, quizás poniendo el contrapunto e invitando al debate constructivo, que es seña de los encuentros, el registrador Francisco Javier Lardiés y la catedrática mercantilista Reyes Palá.

Desde 1991, los Encuentros del Foro de Derecho Aragonés ofrecen a los juristas la ocasión de reflexionar sobre nuestras normas forales e impulsar su conocimiento

La segunda sesión, el segundo martes de este otoñal noviembre, se hablará en la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza de una reforma de nuestro Código de Derecho Foral que ha pasado casi desapercibida: la modificación en mayo de 2023 de su libro tercero respecto de determinadas figuras de nuestro derecho de sucesión, mediante la última ley de la legislatura. Los ponentes de la abogacía y el notariado, Cristina Chárlez y Tomás García, junto a las letradas de los servicios jurídicos de la Comunidad autónoma Carmen Lahoz e Isabel Caudevilla analizarán el texto legal que ha incluido en nuestro ordenamiento figuras como establecer por causa de indignidad en la sucesión que tíos o sobrinos no puedan heredar de sus familiares si no se han preocupado de sus necesidades (el nuevo sistema de apoyos), que la denominada ‘interpelatio iure’ (por la que se pueda requerir para que los herederos acepten o no una herencia) pueda hacerse notarialmente y no solo como hasta ahora judicialmente, o que el histórico privilegio del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, por el que respecto de los enfermos que en él fallecen, con preferencia de los herederos legales, es dicho establecimiento quien hereda, se extienda ahora a otras entidades del sector público que hayan adoptado medidas de apoyo respecto de personas que fallezcan durante el periodo de vigencia de las mismas.

Y será el tercer martes de noviembre, 21 día del mes, ahora ya en Huesca, en el marco del Salón del Justicia de su Ayuntamiento, donde el presidente de nuestro Tribunal Superior de Justicia nos hablará sobre el recorrido jurisprudencial de la modificación realizada en el año 2019 del criterio vigente general de custodia compartida, pasando al de custodia individual con valoración para ello incluso de conceptos como el de dedicación a la crianza, respecto de los hijos en situaciones de crisis de la pareja, y la posición del Alto Tribunal aragonés que resuelve los recursos de casación foral en las sentencias que dicta en dicha materia. Acompañarán al magistrado Manuel Bellido el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, y la letrada oscense Ana María Capuz, que incidirán desde la práctica en el posicionamiento de fiscalía y defensa letrada en las causas sobre esta materia.

Los Encuentros siguen siendo algo vivo y en ’evolución, como nuestro derecho foral, ese derecho que se nos aplica a todos los aragoneses, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, y cuya tutela respecto al estado de observancia, aplicación e interpretación es, por disposición estatutaria y legal, misión del Justicia de Aragón.