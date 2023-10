Tengo que confesar que no entiendo lo que está pasando en la franja de Gaza. Con frecuencia, cuando no consigo hacerme una idea relativamente clara de lo que sucede pienso que es porque no tengo la suficiente información. No tanto porque no la busque, sino porque la disponible es de mala calidad.

Ya se sabe que partiendo de mala información difícilmente se puede llegar a buenas conclusiones. Además, cuando se trata de una guerra, en la que están en juego los intereses políticos de varios países, grupos, territorios, religiones, o todo a la vez, la primera víctima, siempre, es la verdad. En estos casos suelo mirar hacia atrás y buscar en el pasado alguna idea que me ayude a entender, a la que me pueda agarrar, para no sentirme tan desolado ante lo que leo cada día en los periódicos sin alcanzar a comprender lo que está pasando. Hoy he vuelto a leer sobre las Guerras de Religión entre católicos y hugonotes que asolaron Europa durante el siglo XVII y que dejaron una estela de muerte y destrucción que todavía es reconocible en el paisaje urbano de muchas poblaciones francesas del sudoeste. Cuando se dieron cuenta de hasta qué niveles de irracional violencia podían llegar los intereses amparados por la capa protectora de la religión, algunos de los pensadores más inteligentes de su época defendieron con todas sus fuerzas que la sociedad civil estaba legitimada para intentar resolver con la política lo que la intransigencia religiosa solo había hecho que empeorar. ¿Cómo no acordarse de ellos cuando parece que puede haber justificación para la muerte de los inocentes?