Vivimos en un país en el que se te considera analfabeto si no sabes quién pintó ‘La maja desnuda’ o quién escribió el Ingenioso Hidalgo, aunque no lo hayas leído ni tengas intención de pisar un museo en tu vida. Sin embargo, no pasa nada si no sabes qué es el ácido desoxirribonucleico (ADN), algo que, por cierto, obsesionó a Dalí.

La vida se escribe con cuatro letras químicas que forman un largo poema de tres mil millones de caracteres. Todas nuestras células guardan la misma información genética, pese a que la explotan de forma diferente. Así, una célula beta del páncreas produce insulina o un linfocito B, anticuerpos. Leer todas las letras del ADN, descifrar el genoma humano, fue posiblemente una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad. Se consiguió en el 2001, tras décadas de trabajo y miles de millones de dólares invertidos. Ahora se hace en una noche por unos cientos de euros y está revolucionando la manera en que entendemos muchas enfermedades, como el cáncer. También se ha secuenciado el genoma de muchas especies animales, que nos ayuda a entender la evolución, qué nos hace humanos, pero también cómo enfermamos.

Fabiolo, Rafa Maza, nos cuenta en su nuevo espectáculo ‘El genoma del pavo’, entre carcajada y carcajada y de forma inteligente, que somos individuos mutantes e imperfectos, pero que para llegar hasta aquí tus antepasados han debido vivir ‘desahogados’. Somos el resultado de una historia evolutiva fascinante. Somos pijos evolutivos, ¡qué pavo!