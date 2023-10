Vuelve a empezar la guerra en Oriente Medio (hay guerras que no acaban nunca y esta es una de ellas). Se nos olvida que la guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad mientras que la paz solo es un espejismo.

Pienso en aquel verso de Eliot que decía que el mundo no terminará con una explosión sino con un sollozo y me acuerdo del falafel que hace un par de meses me comí en Le Marais, barrio que ahora estará tomado por los militares franceses en prevención de posibles atentados yihadistas.

Tengo antojo de falafel. Voy a El castillo de Alepo y de camino entro en el quiosco de San Juan de la Cruz a pillar prensa francesa. Ya en el restaurante, leo en el magazine de ‘Le Figaro’ una nota sobre un libro de Omar Youssef Souleimane, ‘Être Français’. Omar es un joven periodista y escritor sirio que se exilió en Francia en 2012, tras la derrota de la primavera árabe, y que declara en ese libro su amor al país que lo acogió. Los dueños de El Castillo también son sirios. Su hijo, que se aburre como una ostra mientras sus padres atienden el restaurante, se acerca a mi hijo y enseguida se lían los dos a jugar a ‘Stumble Guys’. El niño habla un español con marcado acento latino (cosa de los youtubers gamers) y cuando le pregunto cuál es su plato favorito no lo duda: el ramen. ¡Toma ya! "Los hombres no tenemos raíces. Tenemos pies, nunca lo olvides", le digo a mi hijo al salir del restaurante, pero a mi hijo todo lo que le digo se la trae al pairo. Afortunadamente. De lo contrario me preocuparía.

A propósito de refugiados, no se pierdan el libro de Marta Guarch ‘Psicología de fronteras’, que han publicado las PUZ.