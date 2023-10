Niños violados

Se nos heló la sangre cuando conocimos el caso de un joven de 25 años, con antecedentes pedófilos, que tuvo una hija para poder abusar de ella a su antojo. Y que comenzó a violarla y a ofrecerla para que otros también lo hicieran con apenas cinco meses de vida. A estos dos hechos, que ya son terroríficos sin añadidos, se les puede adobar con múltiples detalles que se han conocido y que añaden aún más dosis de sordidez y dolor a esta historia.

Los abusos sexuales crecen en España, de 2020 a 2021 lo hicieron un 35%: un total de 3.960 casos, de los que 738 fueron contra menores de 16 años. El 98% de los agresores eran hombres.

Los expertos consideran que no es que haya más maldad en el mundo, sino que se denuncia más. Parece que es un fenómeno que ha existido en todas las épocas. No lo sé. Da el mismo asco. También insisten en que no se trata de una enfermedad sino de una inclinación que se puede controlar o no. El 80% de las víctimas son niñas y casi siempre los abusadores pertenecen a la familia o al entorno próximo del menor. Lo que todavía lo hace más repulsivo.

Save The Children ha hecho público un informe en el que denuncia la respuesta institucional y judicial que se da a estos casos. Con procesos judiciales largos y lentos, donde las víctimas tienen que declarar varias veces. Repetir lo vivido.

Si uno se pone a pensar en la cantidad de niños que estarán sufriendo este tipo de abusos sin opción a denunciar, sin nadie que los salve… Resulta insoportable.